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Московский листок

Киев не хочет переговоров

Опубликовано 26.07.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Киев не хочет переговоров

Киев никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это "невозможно", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя итоги визита в Китай.

"Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения”, — сказал он, отвечая на вопрос, подталкивал ли Пекин Киев к переговорам.

Как я и говорил, в Киеве существует сильное лобби, категорически не заинтересованное в мирном процессе.

Война очень выгодное дело, а Киев получает колоссальные деньги с Запада на продолжение войны - никогда в истории украинского государства у страны не было таких доходов, как сейчас, при том, что почти ничего не работает. Естественно, тот небольшой слой, который имеет отношение к распределению этих западных денежных потоков, будет стремиться к "продолжению банкета" любой ценой.

В том смысле, что цена, которую в конечном итоге заплатит Украина, вообще никого не интересует. И скорее всего, остаток дней эти люди планируют провести в других, более комфортных странах.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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А кто вам мешает?
Кущ напоминает написал 26.07.2024 12:12
Условий три и они крайне простые. Убирайтесь в свои ебеня, выдавайте военных преступников, оплачивайте ущерб. Всьо! Мяч на вашей половине, как бы вы не старались представить ситуацию зеркально.
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