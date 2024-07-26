Киев никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это "невозможно", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя итоги визита в Китай.

"Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения”, — сказал он, отвечая на вопрос, подталкивал ли Пекин Киев к переговорам.

Как я и говорил, в Киеве существует сильное лобби, категорически не заинтересованное в мирном процессе.

Война очень выгодное дело, а Киев получает колоссальные деньги с Запада на продолжение войны - никогда в истории украинского государства у страны не было таких доходов, как сейчас, при том, что почти ничего не работает. Естественно, тот небольшой слой, который имеет отношение к распределению этих западных денежных потоков, будет стремиться к "продолжению банкета" любой ценой.

В том смысле, что цена, которую в конечном итоге заплатит Украина, вообще никого не интересует. И скорее всего, остаток дней эти люди планируют провести в других, более комфортных странах.

А.Б.