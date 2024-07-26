Иногда они возвращаются...

Осужденные за насильственные преступления, вышедшие на свободу после участия в специальной военной операции (СВО), стоят на контроле у следователей. Дальнейшую судьбу киллеров раскрыл начальник первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.

По его словам, в Петербурге зафиксированы случаи совершения ими повторных преступлений, но их немного.

За освобожденными, которые могут потенциально представлять опасность, сотрудники СК следят, добавил Яшков. Например, один них вернулся с СВО и работает в Петербурге таксистом. Яшков признался, что ему «страшно за клиентов», так как он не верит, что освободившийся, склонный к насилию, не совершит нового преступления. Поэтому оперативникам разослали его фотографии.

А это законно вообще?

Человек "искупил кровью", как говорили раньше, "перековался", может быть даже совершил подвиг. А теперь вернулся героем и намерен занять достойное место в обществе.

Допустим, выдвинуться в депутаты от "Единой России". А тут - ориентировка на него с фотографией! Мол, не герой войны, а опасный преступник... Мне кажется, это заметно противоречит Основному закону.

Сказал же Путин, что из вернувшихся с войны будет формироваться новая элита России. А как вы хотели?

А.Б.