Военачальник тыла

За последние несколько дней было задержано и арестовано несколько бывших руководителей Минобороны и компаний, которые работают в интересах военного ведомства. 26 июля был заключен под стражу бывший начальник тыла ВС РФ, экс-заместитель министра генерал армии, Герой России Дмитрий Булгаков.

Понятно, что начальника тыла всегда есть за что привлечь. Но я не об этом. И даже не о том, что бывший замминистра состоял в так называемой "райской группе" - группе инспекторов Минобороны, в которой видные военачальники сидят до самой своей смерти, как бывший министр Соколов, снятый с должности еще при Горбачеве, и доживший в "райской группе" до 102 лет. Соколов-то был реальным военачальником, в Ростове-на-Дону даже проспект есть его имени - именно по нему входил в город танковый корпус, которым в Отечественную войну командовал будущий министр.

А вот бывший замминистра по тылу Булгаков после училища тыла, начинал службу начальником продовольственного склада. И так и дослужился до генерала армии при складах и тылах. И даже Героя России получил за успешное выполнение тыловых задач в Сирии. И срок сейчас ему светеит "по продовольственной части", за завышенные по цене закупки...

Я вот о чем - когда юноша семнадцати лет после школы идет не в летное или танковое училище, а сразу в училище тыла, у него мечты явно не о ратных подвигах. Он с младых ногтей сразу понимает, куда и зачем идет, причем на всю жизнь.

У нас любят сравгивать нынешние времена со сталинскими. Так вот начальником тыла советской армии был маршал Баграмян, реальный военачальник, командовавший фронтом, реальный герой и абсолютно честный человек. К примеру, в ноябре 1948 года на даче Баграмяна был обыск: «Искали трофеи. Многие военачальники на этом деле крепко погорели… Потом на высшем военном совете Сталин иронизировал: мол, один только товарищ Баграмян оказался чист на руку»...

Ну и к вопросу о функции тыла. Во время Карибского кризиса И. Х. Баграмян возглавлял разработку плана по доставке и размещению советской группы войск на Кубе и руководил операцией со стороны СССР. Мог ли выросший на продовольственных складах "военачальник" Булгаков руководить чем-то подобным?

И возникает вопрос - можно ли было с таким тылом ввязываться в серьезное дело?