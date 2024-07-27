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Московский листок

В Петербурге и окрестностях готовят выдворить тысячу мигрантов

Опубликовано 27.07.2024 в разделе комментариев 1

мигранты въезд
В Петербурге и окрестностях готовят выдворить тысячу мигрантов

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области полицейские задержали за две недели более 900 мигрантов, нарушивших миграционное законодательство, сообщили в региональном главке МВД России.

В ходе рейдов патрульные наряды полиции проверили несколько десятков рынков, 140 заведений общепита, около 150 стройплощадок и около 200 мест компактного проживания мигрантов. В результате было выявлено более 7,5 тысяч административных правонарушений, большая часть из которых связана с миграционным законодательством.

Тех, кто допустил наиболее грубые нарушения, поместили в центры для выдворения за пределы России. Им будет запрещено возвращаться в страну в течение нескольких лет.

В Петербурге проживает около 5 миллионов человек, а по всей стране - без малого полтораста миллионов. То есть если продолжить эту практику, то получится 30 тысяч человек по всей стране.

С точки зрения проблем для правопорядка - цифра незначительная. Зато для разового выдворения - огромная.

И что толку?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Кацапов самих скоро выдворят
Кущ выдворяет написал 27.07.2024 11:15
Из Москвобада так точно. Аллаху Акбар!
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