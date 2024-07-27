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Московский листок

Маткапитал вырастет до невозможности

Опубликовано 27.07.2024 в разделе комментариев 1

дети брак рождаемость
Маткапитал вырастет до невозможности

Максимальный размер пособия по беременности в 2025 году вырастет до 794 тысяч рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет - до 69 тысяч, рассказала член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина.

Почти 800 тысяч по беременности? Это очень неплохо... Однако это всего один раз, а вовсе не каждый месяц. Все равно хорошо, но как стимул родить - маловато.

"Маткапитал в 2025 году при рождении первого ребенка может увеличиться до 646 тысяч рублей, а при рождении второго - до 854 тысяч рублей", - сказала Стенякина.

Тоже хорошо, конечно, но называть "капиталом" сумму в 6-8 тысяч долларов я бы постеснялся. Капитал - это нечто, что можно инвестировать...

Хотя, если инвестировать маткапитал в ребенка, чтобы отдать его потом в училище тыла, в расчете на то, что вырастет до замминистра обороны и тогда все вложения "отобьются"... Ну тогда конечно.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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А толку
Кущ маткапиталист написал 27.07.2024 11:21
Узкие самки как не рожали, так и не будут, а если будут, то биомусор, а вот буряты с калмыками и прочие цыгане еще большую свору заводить начнут
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