Сотни американских дальнобойщиков расправляются с попутчицами и проститутками

С 1980 годов они лишили жизни 850 женщин на дорогах США, и 200 таких дел до сих пор не раскрыты, рассказывает о бывший агент ФБР Фрэнк Фиглюцци.

В данный момент в США отбывают наказание 25 маньяков, которые совершали преступления, работая дальнобойщиками. Сколько их находится на свободе — неизвестно. На 200 нераскрытых преступлений имеется 450 подозреваемых.

В 2022 году в области грузоперевозок в США были заняты 8,4 миллиона человек. Из них дальнобойщиков — 3,54 миллиона человек.

Около десяти процентов водителей грузовиков - самозанятые. По словам Фиглюцци, именно среди них преступники встречаются чаще всего.

В корпорациях за водителями следят круглосуточно. Камеры, в частности, устанавливают в кабинах грузовиков, так что совершить преступление и остаться незамеченным таким дальнобойщикам очень сложно. Небольшие же компании относятся к контролю за водителями куда менее ответственно. Работающие сами на себя дальнобойщики и вовсе не должны ни перед кем отчитываться.

Дальнобойщики-маньяки легко избегают правосудия. Их жертвами очень часто становятся проститутки без документов. Кроме того, помогает постоянное движение по стране и плохо налаженное сотрудничество между силовиками разных штатов. Водитель подбирает жертву на территории одного штата, убивает в другом, а тело может выбросить в третьем. У полицейских порой уходят десятилетия, чтобы установить личности жертв.

А теперь экстраполируем ситуацию на наши реалии. Боюсь, у нас такой статистики и вовсе может не быть. Я попробую запросить данные у транспортной прокуратуры, но не уверен, что вообще получу ответ.

По личным наблюдениям подавляющее большинство водителей большегрузов - это очень аккуратные, ответственные и профессиональные люди, да так и должно быть. Но у каждого двадцатого примерно, судя по манере вождения, есть проблемы с психикой. Не обязательно органические поражения - может, усталость или плохое самочувствие... Но внимание обратить следовало бы... Все-таки число пропавших без вести в нашей стране огромно.

А.Б.