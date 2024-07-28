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Московский листок

Екатеринбург против Башни времени

Опубликовано 28.07.2024 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 1

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Екатеринбург против Башни времени

28 июля 2024 года в 11.00 в сквере школы 64 (Юго-Западный жилой район Екатеринбурга) пройдёт флешмоб, организованный родителями школьников и жильцами ближайших домов. Тема флешмоба до боли проста.

«Мы устали от произвола застройщиков и бездействия властей Екатеринбурга. "Фортис (застройщик), хватит "впихивать" дома. Хотим жить, а не бороться!" – заявляют протестующие.

Дело в том, что в Юго-Западном жилом районе Екатеринбурга, рядом с культурно-досуговым центром «Дружба» на улице Академика Бардина собираются воткнуть 25-этажный небоскрёб (так называемую «Башню времени»). Застройщик уже объявил в своём телеграм-канале и на сайте о начале продажи квартир. Строительные работы уже начались.

Люди обеспокоены тем, что дом будут подключать к существующей инфраструктуре, и без того изношенной.

Люди недовольны тем, что будут нарушены нормы инсоляции в ближайших домах (отметим, что когда страна ещё была нормальной, расстояния между домами выбирались неслучайно).

Коммунальные сети и так не в лучшем состоянии, а на них пойдёт дополнительная нагрузка, и что будет с ними дальше – не очень понятно.

Также не очень понятно, как в итоге будет подъезжать мусоровозка и СКОРАЯ и к этому дому и к домам по соседству, тем более, что количество машин увеличится, а количество парковочных мест нет.

Новых людей в большом количестве вселят, а вот новые детсады, школы, поликлиники не строятся. Последствия тоже предугадать несложно.

Отметим, что в 2022 году людям уже пришлось отбиваться от уплотнительной застройки. Ростелеком, пытающийся воткнуть своё здание, удалось завернуть.

Теперь приходится отбиваться снова.



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Всего комментариев к статье: 1
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Правильно
Кущ строительный написал 28.07.2024 10:11
Кацап привык жить в деревянном бараке с удобствами на улице, а тут какие-то нескрепные многоэтажки - выдумка коварного Запада, штобы кацапа уморить и богатства евоные захапать. Доколе?! Долой многоэнтажки! Дайошъ избу на курьих ножках! НАТО не пройдеть!
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