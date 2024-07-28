В Киеве решили немного порулить Венецианским кинофестивалем

Министерство иностранных дел Украины выступило против участия российской актрисы Чулпан Хаматовой в кинофестивале в Венеции.

Почему это так важно, почему не оставить попытку Киева повлиять на Венецианский фестиваль составителям анекдотов?

Артистка сыграла главную роль в фильме «Тихая жизнь», который покажут на фестивале независимо от мнения пана Кулебы.

Но МИД Украины назвал артистку бывшей сторонницей президента РФ Владимира Путина. «Несмотря на то, что она покинула Россию, ее прошлые связи с Путиным вызывают вопросы», — говорится в сообщении. То есть в доносе, это так называется.

Действительно попытки Хаматовой одной половиной красивой попы усидеть на фонде, связанном с властями, как и все в России, а другой половинкой вилять в сторону некоторой осторожной диссиденции, вызывают вопросы. У общества. А позиция украинского МИД тут какое имеет значение?

В истории русского искусства полно примеров несимпатичного поведения талантливых творцов. Да возьмите хоть Михалковых... Но как-то ни гимн страны, ни "Дядю Степу", ни "Утомленных солнцем" никто не пытается запретить. И фильмы Кончаловского.

Кончаловский и Михалков предложили Путину идею создать национальную сеть общественного питания в форме кафе-кулинарий под брендом «Едим дома!» — в качестве альтернативы западным сетям фастфуда и с целью импортозамещения.

Это вам не фонд Хаматовой, это прямые инвестиции под миллиард. И ничего.

В ходе президентских выборов Кончаловский был доверенным лицом Владимира Путина. 15 января 2023 года Кончаловский внесён в санкционный список Украины лиц «которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины».

И ничего, на 59-м Венецианском кинофестивале картина Кончаловского была отмечена Гран-при. В сентябре 2014 года был удостоен главного режиссёрского приза Венецианского кинофестиваля, «Серебряного льва», за постановку фильма «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». За фильм 2016 года «Рай» Кончаловский получил «Серебряного льва» за лучшую работу режиссёра на Венецианском фестивале.

И какая связь между личной позицией режиссера и тем, что он снимает?

А.Б.