YouTube почти не виден...

Депутат Хинштейн сообщил, что скорость загрузки YouTube за последнее время по факту уже снизилась до 40%,а к концу следующей недели – может снизиться до 70%.

Хинштейн связал это с действиями самого Гугла: "За 2 года трафик YouTube уже снизился на те самые 40%, о которых я и писал, - сообщил депутат. - Если в 2022 на сетях операторов связи действовало около 700 кэширующих серверов GGC, то к концу 2023 их число сократилось до 450 и продолжает сокращаться".

Но закрыть YouTube насовсем власти РФ тоже не могут. Заменить его нечем, особенно те сервисы Гугла, которые являются критическими, и при закрытии YouTube тоже перестанут работать.

А создать что-то, способное полноценно заменить YouTube, наши пока не способны.

Мне самому не нравится политика Гугла по отношению к русским блогерам. Зачем-то лишили россиян возможности зарабатывать на рекламе. Чем нанесли независимым медиа в РФ удар, куда больший, чем Роскомнадзор.

А с текстовым контентом у нас умеют бороться еще со времен ГУЛАГа, возьмем хоть Мандельштама, хоть Беркович, метода сходная...

Но пока вещаем.

А.Б.