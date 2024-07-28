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Московский листок

США создают военное командование в "демилитаризованной" Японии

Опубликовано 28.07.2024 в разделе комментариев 1

япония курилы острова
США создают военное командование в "демилитаризованной" Японии

Вашингтон создаст новое военное командования в Японии для укрепления сотрудничества в сфере безопасности, об инициативе объявят в рамках встречи глав Госдепа и Пентагона Энтони Блинкена и Ллойда Остина, министра иностранных дел и министра обороны Японии Йоко Камикавы и Минору Кихары, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Новое командование будет координировать военные операции с японскими коллегами, планировать совместные учения и участвовать в обороне страны в случае начала боевых действий. Оно станет первым на территории Японии, и позволит США вывести часть сил из-под Индо-Тихоокеанского командования, расположенного в 5,6 тыс. км на Гавайских островах, отмечает издание.

Поводом для появления сил США в Японии стала долгосрочная угроза Китая в Тихоокеанском регионе, а также наращивание ядерного потенциала КНДР, пишет WSJ. Ожидается, что численность штата в новом командовании составит порядка 50 тысяч американских военнослужащих. Как в бундесвере...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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В общем, жизнь за закрытым забором быстро превращает цивилизованного человека в бородатого хуторянин
-а с капустой в бороде. написал 28.07.2024 11:45
И соответствующим взглядом на окружающее пространство - злобно, с подозрением и вечным недовольством. Издержки осажденной крепости, ничего не попишешь.
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