Некоторые элементы на церемонии открытия Олимпиады в Париже были совершенно отвратительными, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отдельные эпизоды церемонии открытия Олимпиады не только отвратительны, но и противоречат российскому законодательству, поэтому хорошо, что мероприятие не транслировали в России, отметил пресс-секретарь.

"Это отвратительно, а главное - это запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели", - подчеркнул Песков.

Таким образом он ответил на просьбу ТАСС прокомментировать скандальные элементы церемонии, в том числе ЛГБТ-пародию на работу Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".

Интересно, а то, что сама по себе Олимпиада - это языческий религиозный ритуал, никто из ревнителей христианских ценностей не вспоминает?

И что проведение 293-й Олимпиады было отменено императором Римской империи Феодосием I, почитаемым в качестве святого и католической, и православной церковью, а Олимпийские игры были запрещены как языческие.

Да и сама "Тайная вечеря" ассоциировалась у многих с гомосексуальностью, что подробно разобрано Зигмундом Фрейдом в книге «Леонардо да Винчи»...

Времена-то были эллинистические, и гомосексуальность тогда воспринималась весьма терпимо. Чего ж лезть в позднюю античность со своими понятиями?

Запретите Олимпиады как языческие, и начните проводить какие-нибудь свои, православные игры. Общественность и подтянется...