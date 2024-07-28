Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Запретить Олимпиаду как языческое бесование!

Опубликовано 28.07.2024 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Некоторые элементы на церемонии открытия Олимпиады в Париже были совершенно отвратительными, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отдельные эпизоды церемонии открытия Олимпиады не только отвратительны, но и противоречат российскому законодательству, поэтому хорошо, что мероприятие не транслировали в России, отметил пресс-секретарь.

"Это отвратительно, а главное - это запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели", - подчеркнул Песков.

Таким образом он ответил на просьбу ТАСС прокомментировать скандальные элементы церемонии, в том числе ЛГБТ-пародию на работу Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".

Интересно, а то, что сама по себе Олимпиада - это языческий религиозный ритуал, никто из ревнителей христианских ценностей не вспоминает?

И что проведение 293-й Олимпиады было отменено императором Римской империи Феодосием I, почитаемым в качестве святого и католической, и православной церковью, а Олимпийские игры были запрещены как языческие.

Да и сама "Тайная вечеря" ассоциировалась у многих с гомосексуальностью, что подробно разобрано Зигмундом Фрейдом в книге «Леонардо да Винчи»...

Времена-то были эллинистические, и гомосексуальность тогда воспринималась весьма терпимо. Чего ж лезть в позднюю античность со своими понятиями?

Запретите Олимпиады как языческие, и начните проводить какие-нибудь свои, православные игры. Общественность и подтянется...

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Запретить Олимпиаду как языческое бесование!
Запретить Олимпиаду как языческое бесование!
28.07.2024
"Патриотический социализм"? Или национальный?
"Патриотический социализм"? Или национальный?
21.06.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Запретить Олимпиаду как языческое бесование! (0)
США создают военное командование в "демилитаризованной" Японии (1)
Надо ли запрещать Олимпиаду? (0)
YouTube почти не виден... (0)
В Киеве решили немного порулить Венецианским кинофестивалем (1)
Екатеринбург против Башни времени (1)
Сотни американских дальнобойщиков расправляются с попутчицами и проститутками (7)
Маткапитал вырастет до невозможности (8)
В Петербурге и окрестностях готовят выдворить тысячу мигрантов (4)
Военачальник тыла (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Надо ли запрещать Олимпиаду?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: YouTube почти не виден...
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: США создают военное командование в "демилитаризованной" Японии
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: МИД Украины выступил против участия Чулпан Хаматовой в Венецианском фестивале
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Гороховец-Муром-Мстера
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss