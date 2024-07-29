Олимпиада как прелюдия мировой войны

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Официальная линия - это был триумф ЛГБТ и глумление над христианскими святынями. Но полно и тех, кому церемония понравилась, и даже очень.

Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали. Одни полагают, что надо было любыми способами проллезать на олимпиаду, другие называли это "пролезание" предательством.

На выборах в Москве от партии власти идут сразу несколько олипийских чемпионов, вот и увидим на самом деле отношение к "героям спорта".

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. А зачем? Кому от этого хорошо или плохо, кроме нескольких профессионалов?

В античные времена на время олимпиад останавливались войны. Почему об этой традиции сегодня никто даже не заикается?

Остановка боевых действий могла бы стать прелюдией к замораживанию конфликта и дальнейшему мирному процессу.

Насколько мне известно, в Кремле были бы не против такого развития событий. Навряд ли сильно бы возражали и в Киеве, но западные союзники Украины возражают, причем категорически - война должна быть продолжена до полного перевооружения НАТО. А это года два-три плюс угроза уже мировой войны - к тому моменту ресурсы будут позволять...

А.Б.