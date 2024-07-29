Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Олимпиада как прелюдия мировой войны

Опубликовано 29.07.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Олимпиада как прелюдия мировой войны

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Официальная линия - это был триумф ЛГБТ и глумление над христианскими святынями. Но полно и тех, кому церемония понравилась, и даже очень.

Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали. Одни полагают, что надо было любыми способами проллезать на олимпиаду, другие называли это "пролезание" предательством.

На выборах в Москве от партии власти идут сразу несколько олипийских чемпионов, вот и увидим на самом деле отношение к "героям спорта".

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. А зачем? Кому от этого хорошо или плохо, кроме нескольких профессионалов?

В античные времена на время олимпиад останавливались войны. Почему об этой традиции сегодня никто даже не заикается?

Остановка боевых действий могла бы стать прелюдией к замораживанию конфликта и дальнейшему мирному процессу.

Насколько мне известно, в Кремле были бы не против такого развития событий. Навряд ли сильно бы возражали и в Киеве, но западные союзники Украины возражают, причем категорически - война должна быть продолжена до полного перевооружения НАТО. А это года два-три плюс угроза уже мировой войны - к тому моменту ресурсы будут позволять...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
врунишка куртизан, войны же нет, у нас СВО, а это значит
останавливать нечего, все написал 29.07.2024 11:05
вопросы к твоему кумиру и покровителю в Кремле.
Z
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Запретить Олимпиаду как языческое бесование!
Запретить Олимпиаду как языческое бесование!
28.07.2024
"Патриотический социализм"? Или национальный?
"Патриотический социализм"? Или национальный?
21.06.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Олимпиада как прелюдия мировой войны (1)
Запретить Олимпиаду как языческое бесование! (5)
США создают военное командование в "демилитаризованной" Японии (5)
Надо ли запрещать Олимпиаду? (8)
YouTube почти не виден... (7)
В Киеве решили немного порулить Венецианским кинофестивалем (7)
Екатеринбург против Башни времени (3)
Сотни американских дальнобойщиков расправляются с попутчицами и проститутками (7)
Маткапитал вырастет до невозможности (8)
В Петербурге и окрестностях готовят выдворить тысячу мигрантов (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Все уже перепостили, ну и у меня пусть будет
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: День ангела: как украинские фашисты убивали детей Донбасса
Дарья Митина Дарья Митина: Завершая тему
Михаил Делягин Михаил Делягин: За повышением ключевой ставки ЦБ последует волна банкротств
Дарья Митина Дарья Митина: Совпадение?... Не думаю
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss