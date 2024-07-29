Дума вводит доплату в 1 200 рублей для пенсионеров старше 80 лет

В последнее время законодатели постоянно вносят изменения и дополнения в пенсионное обеспечение граждан. Как подняли пенсионный возраст, так и вносят "подсластительные пилюли"...

Очередная поправка касается ежемесячной доплаты за уход в размере 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам 1 группы. В этом была определенная сложность: выплаты полагались лишь при условии, что уход оформит трудоспособный неработающий гражданин.

Мало того, что по их же статистике средний гражданин старше 80 должен уже больше 10 лет лежать в могиле, так ему еще, если выжил, придется побегать за этой тысячей рублей по инстанциям.

Скажите, а какой уход можно обеспечить на 1200 рублей в месяц?

Разве что оградку покрасить...

А.Б.