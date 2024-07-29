Как конфликт стал межэтническим?

Басманный суд Москвы заочно приговорил к пяти с половиной годам колонии украинского командира добровольческого мобильного госпиталя Геннадия Друзенко за призывы калечить российских военнослужащих, попавших в плен.

Ну, этого Друзенко надо еще сначала изловить как-то, чтобы приговор вступил в законную силу. А пока ему на это плевать. И хрен бы на него.

Но у меня вопрос: как конфликт между двумя государствами, сделался межнациональным, конфликтом между русскими и украинцами?

Это, конечно, вопрос к пропагандистам с той и другой стороны - вы это сознательно или "так получилось"?

Война ведь когда-нибудь, да закончится, и по одну сторону будущей границы будут жить русские, а по другую - украинцы. Никто никуда не денется. И 10 миллионов близких родственников по обе стороны этой границы - тоже. И придется как-то выстраивать отношения, даже главкому ВСУ Сырскому придется как-то общаться со своим отцом во Владимире.

А как общаться, когда между людьми лягут многочисленные кровавые преступления на национальной почве?

А.Б.