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Московский листок

Как конфликт стал межэтническим?

Опубликовано 29.07.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Как конфликт стал межэтническим?

Басманный суд Москвы заочно приговорил к пяти с половиной годам колонии украинского командира добровольческого мобильного госпиталя Геннадия Друзенко за призывы калечить российских военнослужащих, попавших в плен.

Ну, этого Друзенко надо еще сначала изловить как-то, чтобы приговор вступил в законную силу. А пока ему на это плевать. И хрен бы на него.

Но у меня вопрос: как конфликт между двумя государствами, сделался межнациональным, конфликтом между русскими и украинцами?

Это, конечно, вопрос к пропагандистам с той и другой стороны - вы это сознательно или "так получилось"?

Война ведь когда-нибудь, да закончится, и по одну сторону будущей границы будут жить русские, а по другую - украинцы. Никто никуда не денется. И 10 миллионов близких родственников по обе стороны этой границы - тоже. И придется как-то выстраивать отношения, даже главкому ВСУ Сырскому придется как-то общаться со своим отцом во Владимире.

А как общаться, когда между людьми лягут многочисленные кровавые преступления на национальной почве?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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правильно, утилизируем путина, медведева, патриарха, баранова....
и начинаем дружить со всем миром написал 29.07.2024 13:01
миром миром миром миром
включая укропа
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