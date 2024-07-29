В шести департаментах Франции совершены диверсии на оптоволоконных сетях, часть операторов предупредила о замедлении работы сетей, сообщило агентство Франс Пресс.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник и затронул департаменты Буш-дю-Рон, Од, Уаза, Эро, Мез и Дром. Парижа поломки не коснулись.

Эффект диверсий ощущается в Монпелье и Марселе, а также на линиях Лион-Париж и Париж-Страсбург. Таким образом, диверсия была скоординирована в нескольких местах.

Сообщается, что были перерезаны кабели дальней связи. Как отмечают операторы, связь осуществляется по резервным путям, но с ухудшением качества обслуживания.

В прошлый четверг также был совершен поджог телефонных линий у Тулузы в знак протеста против Олимпийских игр.

В ночь на 26 июля, день открытия Олимпиады, Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о том, что на железнодорожных путях в различных направлениях было совершено несколько поджогов.

Это тот случай, когда посеявший ветер, пожнет бурю. Франция далеко от Украины, а диверсии на железных дорогах и линиях связи как в какой Рязани или Брянске.

А.Б.