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Московский листок

Диверсанты проникли во Францию

Опубликовано 29.07.2024 в разделе комментариев 1

убийство терроризм
Диверсанты проникли во Францию

В шести департаментах Франции совершены диверсии на оптоволоконных сетях, часть операторов предупредила о замедлении работы сетей, сообщило агентство Франс Пресс.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник и затронул департаменты Буш-дю-Рон, Од, Уаза, Эро, Мез и Дром. Парижа поломки не коснулись.

Эффект диверсий ощущается в Монпелье и Марселе, а также на линиях Лион-Париж и Париж-Страсбург. Таким образом, диверсия была скоординирована в нескольких местах.

Сообщается, что были перерезаны кабели дальней связи. Как отмечают операторы, связь осуществляется по резервным путям, но с ухудшением качества обслуживания.

В прошлый четверг также был совершен поджог телефонных линий у Тулузы в знак протеста против Олимпийских игр.

В ночь на 26 июля, день открытия Олимпиады, Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о том, что на железнодорожных путях в различных направлениях было совершено несколько поджогов.

Это тот случай, когда посеявший ветер, пожнет бурю. Франция далеко от Украины, а диверсии на железных дорогах и линиях связи как в какой Рязани или Брянске.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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на Дне ВМФ России не было кораблей , все они
на дне, так сказать победа не за горами, написал 29.07.2024 13:47
за лесами и полями.
(И.С.)
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