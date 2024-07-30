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Московский листок

Казахстан будет летать на "Боингах"

Опубликовано 30.07.2024 в разделе комментариев 0

казахстан токаев
Казахстан будет летать на "Боингах"

Казахстан, стремящийся выйти из-под влияния России, решил пополнить свой авиапарк новыми самолетами Boeing 787 Dreamliner к концу 2025 года. Миллиардная сделка выглядит рискованной, учитывая текущую ситуацию с Boeing, который переживает не лучшие времена.

Но в плане отношений с Россией, которая рассматривает постсоветское пространство как перспективный рынок для своего авиастроения, как гражданского, так и военного, это удар ниже пояса.

Если парк военных самолетов Казахстана базируется в основном на МиГ-31 советского производства, и навряд ли в ближайшее время пополнится иностранными машинами, то гражданская авиация открыта для любых производителей.

Но по сути покупка самолетов Boeing выглядит сегодня не просто недружественным, а враждебным по отношению к РФ шагом - Boeing является частью американского военно-промышленного комплекса, причем с высокой долей государственного участия. Скажем, ракеты, которые сегодня ВСУ обстреливают Крым и Севастополь, имеют прямое отношение к Boeing. Так что, считай, РК своим заказом финансирует эти обстрелы...

Спрашивается, зачем в начале 2022 года российские войска силой посадили на казахстанский трон Токаева, больше 20 лет проработавшего в Сингапуре, и напрямую связанного с международными финансовыми корпорациями?

 А.Б.



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