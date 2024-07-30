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Московский листок

Восемь подростков задержаны в Свердловской области за попытки совершить теракты

Опубликовано 30.07.2024 в разделе комментариев 1

убийство терроризм
Восемь подростков задержаны в Свердловской области за попытки совершить теракты

«По версии следствия, подозреваемые в июле 2024 года, действуя группой из пяти человек, находясь на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске, а также спустя несколько дней другой группой из трёх человек на железнодорожной станции Первоуральск совершили попытки поджога локомотивов и релейных железнодорожных шкафов», — сообщили в СК.

Подростки были задержаны, с собой у них были металлические ломы и горючая жидкость. Инструкции, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через Telegram от лица, находящегося на территории Украины. За это им обещали денежное вознаграждение.

Как все просто, однако... А с другой стороны, если главные герои у нас давно не Мальчиш-Кибальчиш или Зоя Кросмоджемьянская, а Мальчиш-плохиш и Интердевочка, то чему удивляться-то?..

И ведь "диверсанты по Телеграму" стали уже массовым явлением.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Вообще-то эта система была придумана в КГБ
Кущ указывает пальцем написал 30.07.2024 13:08
Так, как, была очень востребована в период активного афганского наркотрафика. Кстате, кто не в курсе, система закладок полностью дитя ФСБ и находится под их контролем, как и весь наркотрафик. Справедливости ради стоит отметить, что в США та же хрень с колумбийским уклоном. Так чего же вы хотели?
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