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В Западной Африке и Южной Азии станет невозможно жить из-за аномальной жары

Опубликовано 30.07.2024 в разделе комментариев 0

африка путин
В Западной Африке и Южной Азии станет невозможно жить из-за аномальной жары

Ученые из Университета Пердью (США) установили, что через несколько лет Западная Африка, Южная Азия и Средний Запад в США станут опасными для жизни человека из-за изменений климата, сообщает CNN.

Ученые пришли к выводу, что в ближайшие годы человечеству не стоит ожидать похолодания. Температура постепенно возрастет, что в сочетании с повышенной влажностью создаст тяжелые и опасные условия для большинства людей. Ночные температуры также возрастут, что лишит человеческий организм возможности восстановиться после дневной жары.

Западная Африка и некоторые регионы Южной Азии находятся в числе самых уязвимых, поскольку это территории с высокой плотностью населения и ограниченными возможностями для охлаждения. В некоторых частях США, включая Средний Запад, зонально возникнет влажная жара.

Согласно данным ВОЗ, сейчас жара выступает причиной 489 ежегодных летальных исходов во всем мире. Однако точное число жертв может быть выше из-за не всегда очевидной связи между климатом и ухудшением состояния здоровья.

Но ничего, у нас в Южной Сибири намечается неплохой климат на перспективу. Американские рабочие, к примеру, в 20-е годы уже переселялись на Алтай, и ничего, до веселых 30-х годов жили неплохо...

 А.Б.



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