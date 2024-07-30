Центральный банк Ливии в Триполи называет новые банкноты фальшивыми, хотя они обмениваются на твердую валюту на черном рынке или через местные банки, сообщает Reuters.

Деньги были использованы, чтобы финансировать инфраструктурные проекты на востоке страны после наводнений, а также для иных целей. Reuters отмечает, что некоторые «неофициальные» банкноты высокого качества были напечатаны в России и экспортированы в восточную часть страны в этом году, другие же, качество которых хуже, печатаются непосредственно в Ливии.

Фальшивыми эти банкноты, строго говоря, назвать нельзя - их выпускает восточноливийское правительство. И если его признают в Москве, то почему не разместить его заказ на фабрике "Гознака"?

Западные страны силой свергли законную власть в Ливии, и прав на денежную эмиссию, строго говоря, нет ни у кого. Или, наоборот, есть у всех, кто этого пожелает.

А.Б.