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Московский листок

Ползучая декоммунизация в метро и не только

Опубликовано 30.07.2024 в разделе комментариев 1

москва метро
Ползучая декоммунизация в метро и не только

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение изменить название одной из станций на Сокольнической (красной) линии — метро «Коммунарка» теперь называется «Новомосковская», вскоре обновленная навигация появится во всем метро, сообщает Дептранс Москвы.

В Дептрансе пояснили, что новое название должно «отразить значимость» первого пересадочного узла метро в Новой Москве, тогда как станция «Коммунарка» на Троицкой линии (Собянин обещал открыть ветку до «Коммунарки до конца 2024 году) будет находиться ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах.

То есть историческое название "Коммунарка" на старейшей линии московского метрополитена уступит место непонятной "Новомосковской", а новая "Коммунарка" появится на какой-то новой линии, которой и нет еще.

Это такая скрытая декоммунизация. Не как на Украине, с погромами и вандализмом, а по-тихому.

Например, историческое название "Кировская" на той же старинной линии уступило место идеологически нейтральным "Чистым прудам".

Правда, историческое название самих Чистых прудов - «Поганые болота» или «Поганая лужа». И чем провинился перед столичной историей Сергей Миронович Киров?

Как тут не вспомнить город Коммунарск в Ворошиловградской (Луганской) области, который, вопреки всякой исторической логике стал Алчевском - в честь купца-самоубийцы, бросившегося под поезд на местной станции еще в царские времена. Вот в кого угодно, но чтоб без коммунаров...

Вроде и власть сменилась в ЛНР, а чтоб вернуть историческое название "Коммунарск" никому и дела нет...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Киса написал 30.07.2024 13:11
Киров создавал Союз, а они за немцев.
Именно с России все это и началось.Горбачев, Ельцин и Яковлев считаются россиянами.
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