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Московский листок

США начинают забирать Среднюю Азию

Опубликовано 31.07.2024 в разделе комментариев 0

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США начинают забирать Среднюю Азию

Американские власти рассматривают возможность создания нового сухопутного маршрута из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана в обход России и Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена.

«Страны Центральной Азии невероятно богаты, и сейчас их единственные варианты выхода на мировые рынки, по сути, лежат через Россию или Китай. Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая», — заявил дипломат.

Ранее в июле заместитель помощника главы Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур заявила, что США благодаря расширенному финансированию в 2025 году могут стать "надежной альтернативой" России и Китаю для стран Центральной Азии.

Планы по альтернативным транспортным путям в США строят давно, проекту TRACEKA в обход России и Ирана уже лет тридцать, в прошлом году даже запустили пробный поезд из Китая, который шел две недели до Черного моря.

Теперь решили прямо влезть в Среднюю Азию. Это уже война, если кто не понял. Правда, после потери Афганистана не очень понятно, как США намерены обеспечивать чисто военный аспект этой экспансии. Через Пакистан? Но там не будут очень рады этой войне.

Ни Армения, ни Азербайджан не имеют выходов в Черное море. Так что геноцид армянского населения Карабаха был абсолютно бессмысленным с точки зрения Америки делом. Даже ради Лачинского коридора, который пока что все равно никуда не ведет.

Но тут появляется фигура, которую никто не называет - Турция, которая давно оперирует на этом пространстве. И давний союзник США, на самом деле, настолько надежный, что на ее территории американцы держат даже полсотни ядерных зарядов на базе в Инжирлике.

Про идеи пантюркизма напоминать не надо. Все в курсе. И единственным реальным противовесом в регионе этой экспансии является - нет, не Россия, а Иран. Давно, лет уже пятьсот.

Не случайно же волна антимигрантского пиара, явно призванного вызвать в общественном сознании негатив к жителям Средней Азии, почти не касается киргизов, казахов, узбеков - все они тюркоязычные. А врагом номер один избраны почему-то мирные и тихие таджики. Почему? Да потому что они персоязычные! Говорят на разных вариантах фарси.

Их, с точки зрения прогрессивного человечества, можно списать. Сильно кто-то в мире возмущался во время кровавой гражданской войны в Таджикистане? Предпочитали не замечать...

И сейчас конфликты с самым надежным союзником РФ в Средней Азии - кому на руку?

А.Б.



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