В Ярославле "осветлили" торговлю, купить стало нечего

В Ярославской области жители начали сообщать о пустых полках с товарами в магазинах "Пятерочки" и некоторых других. В правительстве области подтвердили, что в распределительном центре возникли проблемы с персоналом.

В настоящий момент на распределительном центре в Ярославской области наблюдается нехватка рабочей силы, связанная с отъездом рабочих-мигрантов на родину.

В июле в Ярославле сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии провели рейды по выявлению незаконных мигрантов, в том числе на объектах оптово-розничной торговли. По данным полиции, из 52 проверенных иностранцев 25 осуществляли трудовую деятельность в РФ незаконно. Возбуждены административные дела.

А кадровый дефицит работников составил больше 1000 человек! И кем его покроют?

Это вопрос к руководящим сотрудникам МВД, которые заявили, что пытаются "осветлить" некоторые регионы. В Ярославле уже явно "осветлили". Правда, теперь ни молока, ни минералки... Зато вокруг чистые арийские лица.

Может, перебросить Росгвардию на погрузочно-разгрузочные работы?

А.Б.