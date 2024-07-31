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Московский листок

Компартия Чехии и Моравии против нацистов с Украины

Опубликовано 31.07.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Компартия Чехии и Моравии против нацистов с Украины

Чешский депутат Европарламента от компартии Чехии и Моравии Катержина Конечна выступила против приезда бойцов 3-й штурмовой бригады ВСУ в Прагу из-за их неонацистских взглядов.

"Полк "Азов*" — худшее проявление украинского национализма и неонацизма. Полк, основанный расистом, членом "Правого сектора"* Андреем Билецким по прозвищу "Белый вождь", возглавляемый неонацистом и футбольным хулиганом киевского "Динамо" Денисом Прокопенко", — написала она в письме министру иностранных дел Чехии.

Интересно, а почему не выступают против возвращения нацизма в Европу наши бывшие либеральные друзья? Почему только коммунисты, которых мы предали и продали?

Предали коммунистов в Прибалтике, а теперь удивляемся. откуда там апартеид.

Предали коммунистов в Скандинавии, а теперь удивляемся возвращению финского и шведского нацизма.

А уж чехам сам бог велел, уж Берлин пал, а Чехословакия все сражалась за идеи фюрера...

Да и на Украине поддерживали Януковича, а не Симоненко и компартию. Ну и как, успешно? Теперь украинских коммунистов физически вырезали.

А.Б.



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