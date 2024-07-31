Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США защитят Израиль в случае нападения

Остин подчеркнул, что Вашингтон работает над снижением напряженности после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

«Мы по-прежнему обеспокоены возможностью перерастания этого в полномасштабную драку», — поделился глава Пентагона.

Главу ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране при помощи ракеты, выпущенной с территории Израиля.

До этого министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху заявил, что ликвидация главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является «правильным способом очистить мир». Симптоматично, что израильский министр почти цитирует Геббельса...

А если бы Россия начала "очищать мир", допустим, на территории Польши или товарищ Ким Чен Ын начал бы очистку мира где-нибудь в пригороде Токио?

Израиль неплохо очистил мир от родственников Хании - 60 человек, включая сюда трех его сыновей и несколько внуков. Думаю, у него были основания обижаться...

Ну и ясно, что это дорога в никуда.

А.Б.