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Московский листок

Мы просто хотим жить, а не бороться

Опубликовано 02.08.2024 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 1

жкх жилье закон
Мы просто хотим жить, а не бороться

 

 

«Мы просто хотим жить, а не бороться», - прозвучало на сходе в сквере школы 64 (Екатеринбург). Но вот просто жить жильцам домов по улицам Громова, Начдива Онуфриева и Академика Бардина не дают. Не дают тем, что пытаются опять «впихнуть невпихуемое».

Итак, как вы думаете, что город может подарить семьям на год семьи? Особенно, если освободилась площадь после сноса АТС. Может быть, спортивный комплекс, или бассейн (тем более, что ближайший в нескольких километрах), или, может, начальную школу для разгрузки школы 64 (потому как 64-я школа перегружена и работает по документам в две смены, а фактически, периодически и в три) Или может досуговый центр для детей? Пока детские центры расположены на первых этажах здания по 24/2 по Начдива Онуфриева и места категорически не хватает.

Не, власти решили подарить им высотку. В 24 этажа. ЖК "Башня времени" на Академика Бардина, 21.(возводит ООО "ФОРТИС-СКОН") Отметим, что дороги во дворах узкие, однополосные. Ими пользуются не только жильцы, но и родители, забирающие детей из школы и детских центров. А стройка уже заблокировала один из выездов.

В общем, проблемы со въездом для жильцов, увеличением расчетного времени приезда скорой и пожарников - созданы уже сейчас.

Далее, когда к месту строительства начнут возить на фурах 12-ти метровую арматуру, это затруднит дорогу ещё сильнее.

После окончания стройки проблемы с проездом не прекратятся. Возможно, и усилятся. Во-первых, отметим, что после окончания стройки закрытый выезд не откроют.

Кроме этого, городские власти сделали, видимо, тоже на год семьи, подарок застройщикам - теперь согласно нормативам градостроительного проектирования Екатеринбурга, в данный момент количество парковочных мест застройщик может сократить на 50%. То есть, в доме ориентировочно будет 140 машин, а машиномест 70.

Отметим, что стоимость паркинга – 2 млн. И вот как по-вашему, будет ли человек, купивший за 6 млн. квартиру, тратить ещё два на паркинг?

В общем, машины будут парковаться где угодно - на тротуарах, на газонах, на детских площадках, ещё более затрудняя выезд жильцам и проезд для скорой и аварийных служб. Понятно, что помимо всего прочего это ещё вызовет рост бытовых конфликтов.

Отметим, что раньше, когда страна была нормальной, дома строились на определенном расстоянии друг от друга не просто так. Есть нормы инсоляции (освещение квартир солнцем). Особенно грубо эти нормы будут нарушены в отношении однокомнатных квартир в доме на Академика Бардина, 23.

Также под раздачу выхлопных газов от увеличившегося из-за блокировки одного из выездов машинопотока попадут расположенные в доме по улице Начдива Онуфриева 24/2 детские клубы.

Отметим ещё, что новых коммуникаций никто строить не будет. Здание будет подключено к уже существующим и изношенным коммунальным сетям.

Отметим, что в СМИ и так периодически идёт информация об одной коммунальной аварии за другой. Дополнительная нагрузка состояние сетей не улучшит.

И, наконец, детский сад, поликлиника, школа (работающая как выше отмечалось в две с половиной смены) уже и так перегружены, а сейчас поток людей в них ещё увеличится. А новых, как и положено при уплотнительной застройке, возводить никто не будет.

И вот прошёл сход (28.07. 2024). Было озвучено видеообращение. Были дособраны подписи. На настоящий момент их уже более 200. Подписи пойдут в прокуратуру и к городским властям.

Отметим, что одного застройщика с этого места уже турнули, два года назад. Теперь лезет следующий.

Это - капитализм. Если из чего-то можно извлечь прибыль, её будут стараться извлекать раз за разом, независимо от вреда, который он может принести окружающим. Такие дела.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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обыкновенный путинизм
М. Ромм написал 02.08.2024 10:49
А что вы хотели? Четверть века "не интересуюсь политикой", "им наверху там виднее", "Россия - родина слонов" добрались до вас и доберутся до каждого
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