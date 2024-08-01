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Московский листок

Дорога в никуда, элитное жилье вместо двигателей - и никаких БПЛА

Опубликовано 01.08.2024 автором в разделе комментариев 0

митинг выборы
Дорога в никуда, элитное жилье вместо двигателей - и никаких БПЛА

Вчера вечером был на митинге, в Москве. Что само по себе редкостное событие - попробуйте заявить митинг на самую безобидную тему, в самом тихом месте, и узнаете... Если же учесть, что митинг был протестный, на пляже в Строгино, то несколько сотен участников - это много.

Тема - протест против строительства моста и автострады через эту самую пляжную зону в Строгино. В Москве полно водоемов, но купаться разрешено - по пальцам одной руки пересчитать. И вот - минус один палец...

И главное - не очень понятно, куда и для кого эта дорога? Если посмотреть на карту Москвы, то выходит, что никуда и ни для кого. Но берег ковырять уже начали...

Вел митинг депутат Госдумы Денис Парфенов, выступил Андрей Гребенник - личность абсолютно легендарная на другом берегу Строгинской поймы, в Щукино, и абсолютно неизвестная на другом берегу, в Строгино. Таковы особенности распространения информации в столице - и такова же информационная политика КПРФ, и СР, и прочих, увы... Вот кандидатов от "Единой России" почему-то все знают. Их и изберут, хотя все все понимают...

Почему бы КПРФ, кстати, не позвать на организованный ими митинг и другие оппозиционные силы? Это только прибавило бы им очков в глазах граждан, мол, беспокоются не только о собственных, уже проигранных выборах, а об интересах граждан...

Кстати, об интересах.

Выступил на митинге Петр Добров, тоже московская легенда, депутат еще Моссовета, того, разогнанного в 1993-м году, под аккомпанемент ельцинских танков. Доброва еще Лужков боялся, потому что он знает в Москве все и обо всем. И не боится ничего...

Вот Добров все и объяснил. С одной стороны, трасса будет вливаться в Новую Ригу, сободно и без пробок, а с другой выходить на тихую Вишневую улицу, где находится уже приговоренный под элитную застройку завод имени Черныщова. И правда, зачем нам авиационные двигатели, когда элиту селить негде?

А тут наличие построенной за бюджетные деньги платной трассы резко повысит капитализацию элитного жилья.

И, кстати, о войне. Добров напомнил, что недавно новый министр обороны жаловался на недостаток FPV-дронов, надо, мол, поднажать и произвести. А тут 50 миллиардов уйдут на дорогу, которая только вредит живущим вокруг москвичам. И никаких дронов.

 



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