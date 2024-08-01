Пустые карманы защитников Леса.

Лесное хозяйство в наши дни является одной из самой уязвимых сфер в финансовом плане. В среднем зарплата защитников лесов составляет 25 тысяч рублей в месяц. Не будет преувеличением отметить, что при такой зарплате на лесном фронте сейчас остаются в строю фактически самоотверженные работники, которых удерживает от увольнения, скорее, гражданская позиция. Из-за финансовых проблем лесную отрасль минует молодёжь, поэтому уже сейчас становится заметен разрыв сцепки поколений, нарушение преемственности в лесных хозяйствах.

«Уральскому Центру авиационной охраны лесов» уже не раз приходилось обращаться в прокуратуру и другие ведомства, чтобы добиться и без того незначительных выплат.

Из интервью от 2023 года председателя первичной профсоюзной организации Дмитрия Ревуса изданию «Реальный Тагил»:

«…Отношение к нам к использованным резиновым изделиям. Помогли и идите отсюда. Сейчас сезон закончится, пожары притухнут, и про нас забудут до следующего года. Наша задача - добиться, чтобы этого не произошло».

https://realtagil.ru/news/problema-s-zarplatami-sotrudnikov-uralskoj-avialesohrany-ne-reshena/?ysclid=lz4aliqlci694424208

И Ревус здесь не ошибается. Прошёл год после интервью, но ничего не изменилось. Летом 2024-го авиаохрана вновь вынужден бороться за свою зарплату, за выдачу экипировки (и это пожарным!), да вдобавок защищать свой профсоюзный актив, пострадавший в борьбе за трудовые права коллектива.

После апрельского увольнения Дмитрий Ревус и Александр Храмцов были восстановлены на работе Чкаловским районным судом Екатеринбурга (в июле), начала выдаваться экипировка, а вот с зарплатой (какие мелочи в правовом государстве) ситуация почему-то не поменялась.

О непростой финансовой ситуации заявили и в Приволжском федеральном округе, где уровень зарплат лесных работников один из самых низких по стране. Защитники леса также вынуждены привлекать внимание государства к своей проблеме сбором подписей, обращением в ведомства, словно к несведущим гарантам их трудовых прав.

Но нельзя сказать, что высокие чиновники не в курсе проблем лесной отрасли. Практически ежегодно в информационном поле появляются отрадные высказывания об увеличении зарплат - индексация от областей, поручения от Президента Путина, называются красивые цифры - в одной области выделяют 26 млн. рублей, в другой - 80, глава Рослесхоза Иван Советников ещё в марте 2024-го заявил о направлении 1 млрд. рублей на повышение уровня заработной платы.

https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/obschestvo/20383049

Но на примере приволжских лесников выглядит это неубедительно. После весеннего послания Президента Федеральному собранию, заработная плата лесников, к примеру, была проиндексирована на 8 процентов, но это 2-3 тысячи рублей к низкой зарплате, которая не может удовлетворить потребности трудового человека, это лишь подспорье к выживанию.

«Посчитали дополнительный объём финансирования на 2025-2030 годы, то есть, на шестилетку, необходимый для доведения средней зарплаты рассматриваемых категорий до средней зарплаты по стране. У нас получилось, что более 440 млрд. рублей дополнительных средств необходимо», - отмечает в 2024 году и замглавы Минприроды Константин Цыганов.

https://www.pnp.ru/politics/v-minprirody-rasskazali-kak-vyrastut-zarplaty-lesnikov-i-meteorologov.html?ysclid=lz4apyasmk856223505

Что ж, признание недоплат, недотягивание целой отрасли к средним зарплатным показателям по стране, это хорошо, но это не меняет реальной ситуации для защитников леса, которые не первый год слышат обещания в свой адрес.

Тушить пожары, бороться с расхищением лесов, с браконьерами - рисковать своими жизнями, они продолжают здесь и сейчас, потуже затягивая пояса своих обветшалых экипировок, с завтраком в узелках, чтобы защитить одно из главных богатств нашей страны - Леса.

Петицию в защиту работников лесного хозяйства можно подписать здесь

https://chng.it/k8rbkyxM7r