Маск начинает карьеру в ММА

Илон Маск заявил, что собирается лично доставить президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Гуантанамо, используя осла в качестве транспорта.

Это что, аналогия с въездом Иисуса в Иерусалим?

Но на Голгофу отправляли после какого-никакого суда, а в Гуантанамо - просто так, без суда и следствия, да хоть бы и Илон Маск, почему нет?

Ранее Мадуро вызвал Маска на бой в Венесуэле. Маск уже принял вызов, но поставил условие: в случае своей победы миллиардер потребовал от Мадуро уйти с поста. В случае победы президента, Маск обещал организовать бесплатный полет на Марс.

Это все равно, что обменять пост президента реальной страны на фантики МММ.

Мадуро преемник Уго Чавеса, полковника-десантника, который бы, до болезни, отоварил бы разом и двух Масков. Но жизнь причудлива. В Москве есть улица Уго Чавеса возле метро "Динамо", а его приятель, Борис Кагарлицкий, живший через дорогу, который, кстати, и знакомил меня с президентом Венесуэлы, сейчас сидит в российской тюрьме...

А Маску надо быть скромнее, начинать карьеру в ММА не с президентов, а хотя бы с мэра Киева... А что? Если Кличко проигрывает Маску, то тот становится мэром. А если выигрывает, то летит на Марс...

А.Б.