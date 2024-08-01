Кого-то на кого-то обменяют

В Калининграде приземлился самолет, использованный при обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута в 2022 году, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Ан-148-100Е с бортовым номером RA-61727 вылетел из аэропорта Внуково в Москве в 06:11 по московскому времени.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что правительство Соединенных Штатов продолжает сотрудничество с Россией по вопросу возможного нового обмена заключенными.

До этого стало известно, что Россия, Белоруссия, Германия и США в ближайшие часы проведут масштабный обмен заключенными. Кого и на кого обменяют, узнаем позже.

В общем, хорошо. Поните: "Обменяли хулигана на Луиса Корвалана"? Это про Буковского.

Ну и не оставляет ощущение, что некоторые политические процессы имеют целью пополнить "обменный фонд"...

А.Б.