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Московский листок

Синдром кароши на российской почве

Опубликовано 01.08.2024 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Синдром кароши на российской почве

Хронический недосып негативно сказывается на здоровье человека, предупредила эксперт Минздрава России Любовь Дроздова. По ее словам, человек, который постоянно не высыпается, страдает от ожирения, проблем с сердцем и нервами.

По словам специалиста, если человек испытывает постоянный недостаток сна, его организм не успевает восстановиться, что приводит к нарушениям со стороны сердечнососудистой и эндокринной систем.

В конечном счете это может привести к проблемам с сердцем, лишнему весу, а также психоэмоциональным нарушениям.

Доказано, что хронический недосып вызывает скачки артериального давления.

Что касается набора лишнего веса, вместе с повышенной выработкой кортизола, гормона стресса, у человека повышается аппетит. В результате переедание становится причиной ожирения.

Обо всем этом известно давно, но с вопросами переработки, особенно людей с ненормированным рабочим днем, самозанятым и платформеннозанятым, это как-то не связывают. Медики сами по себе, а специалисты по трудовым отношениям - отдельно. Не сильно это волнует и традиционные профсоюзы, поскольку в традиционных трудовых отношениях этот вопрос более-менее отрегулирован.

Но в стране, и не только в нашей, стремительно растет доля нетрадицоннной занятости, где вопрос переработок, продолжительности рабочего времени и прочего не регулируется никак.

Да вот простой пример - студент после учебы подрабатывает курьером. Вроде не так много времени он и проводит за рулем своего курьерского байка, особенно по сравнению с теми, для кого это основной вид деятельности. Но у студент-то перед этим учится, готовится к экзаменам и зачетам, и у него накапливается усталость сверх всякой нормы.

А потом мы удивляемся, почему у нас "молодеют" сердечно-сосудистые заболевания. И ожиревших у нас в стране уже 62,5 процента...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Недосыпание у кацапов
Кущ в курсе написал 01.08.2024 12:09
Бывает исклбчительно от продолжительного делириума, а никак не от работы. Стырил кусок провода или трансформатор раскурочил и жизнь удалась, а бедолаги фэсэбэшники террористов шукают и малолеток ловят за гаражами
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