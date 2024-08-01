Синдром кароши на российской почве

Хронический недосып негативно сказывается на здоровье человека, предупредила эксперт Минздрава России Любовь Дроздова. По ее словам, человек, который постоянно не высыпается, страдает от ожирения, проблем с сердцем и нервами.

По словам специалиста, если человек испытывает постоянный недостаток сна, его организм не успевает восстановиться, что приводит к нарушениям со стороны сердечнососудистой и эндокринной систем.

В конечном счете это может привести к проблемам с сердцем, лишнему весу, а также психоэмоциональным нарушениям.

Доказано, что хронический недосып вызывает скачки артериального давления.

Что касается набора лишнего веса, вместе с повышенной выработкой кортизола, гормона стресса, у человека повышается аппетит. В результате переедание становится причиной ожирения.

Обо всем этом известно давно, но с вопросами переработки, особенно людей с ненормированным рабочим днем, самозанятым и платформеннозанятым, это как-то не связывают. Медики сами по себе, а специалисты по трудовым отношениям - отдельно. Не сильно это волнует и традиционные профсоюзы, поскольку в традиционных трудовых отношениях этот вопрос более-менее отрегулирован.

Но в стране, и не только в нашей, стремительно растет доля нетрадицоннной занятости, где вопрос переработок, продолжительности рабочего времени и прочего не регулируется никак.

Да вот простой пример - студент после учебы подрабатывает курьером. Вроде не так много времени он и проводит за рулем своего курьерского байка, особенно по сравнению с теми, для кого это основной вид деятельности. Но у студент-то перед этим учится, готовится к экзаменам и зачетам, и у него накапливается усталость сверх всякой нормы.

А потом мы удивляемся, почему у нас "молодеют" сердечно-сосудистые заболевания. И ожиревших у нас в стране уже 62,5 процента...

А.Б.