Убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании не поспособствовало достижению перемирия в секторе Газа, заявил президент США Джо Байден журналистам после обмена заключенными между Россией и США.

Хорошо, что хоть на девятом десятке до Байдена дошло, что насилие рождает только насилие. Ну, лучше поздно, чем никогда.

Они все хотят быть похожими на Рим, на римскую державу. И Байден, и Путин, и Муссолини... Их завораживает слово "империя", в основе которого лежит военная сила. И слово "фашизм" происходит от римской фашии - устройство Римской империи лучше всего и описывалось бы словом "фашизм".

Мы точно хотим быть похожи на Рим?

Упрекать Америку в фашизме, пожалуй, преждеверменно, к нам это даже больше относится, но тенденция, однако... Решать мировые вопросы силой, решать внутренние ппроблемы силой - это все хорошо знакомо и кажется просто. А кончается все одинаково...

Кто поверит, что Израиль ликвидировал лидера ХАМАС, не согласовав это с Америкой? Навряд ли это будут небелые избиратели Камалы Харрис.

Как никто не поверит, что удары американских ракет по Севастоополю происходят исключительно по инициативе Киева, и способствуют достижению хоть какого-то перемирия. Каждый такой удар - это удар по Демократической партии США и ее перспективам на выборах. Военного результата тут нет и быть не может.

А.Б.