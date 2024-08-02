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Московский листок

Байден напоследок сделал открытие

Опубликовано 02.08.2024 в разделе комментариев 3

сша война рф
Байден напоследок сделал открытие

Убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании не поспособствовало достижению перемирия в секторе Газа, заявил президент США Джо Байден журналистам после обмена заключенными между Россией и США.

Хорошо, что хоть на девятом десятке до Байдена дошло, что насилие рождает только насилие. Ну, лучше поздно, чем никогда.

Они все хотят быть похожими на Рим, на римскую державу. И Байден, и Путин, и Муссолини... Их завораживает слово "империя", в основе которого лежит военная сила. И слово "фашизм" происходит от римской фашии - устройство Римской империи лучше всего и описывалось бы словом "фашизм".

Мы точно хотим быть похожи на Рим?

Упрекать Америку в фашизме, пожалуй, преждеверменно, к нам это даже больше относится, но тенденция, однако... Решать мировые вопросы силой, решать внутренние ппроблемы силой - это все хорошо знакомо и кажется просто. А кончается все одинаково...

Кто поверит, что Израиль ликвидировал лидера ХАМАС, не согласовав это с Америкой? Навряд ли это будут небелые избиратели Камалы Харрис.

Как никто не поверит, что удары американских ракет по Севастоополю происходят исключительно по инициативе Киева, и способствуют достижению хоть какого-то перемирия. Каждый такой удар - это удар по Демократической партии США и ее перспективам на выборах. Военного результата тут нет и быть не может.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Киса написал 02.08.2024 09:59
США содержали Гитлера, так что это одно и то же.
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По рецептам Чемберлена и Даладье.
Абрам фон Кац написал 02.08.2024 09:26
Да-да. Путину нужно отдать все постсоветское пространство и Восточную Европу. Тогда точно войны не будет. Проверено в 1936-1939 гг.
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раб Божий Сорин И.Л.-
почему, тебе, всЁ , приходится разжеЁвывать. написал 02.08.2024 09:00
и класть в рот?
Я понял это намек, я все ловлю на лету, это вообще не Израиль, это самолет невидимка США. Такие самолеты только у США, их не продают. И соответственно ракета только на этом самолете.
Спокойно и тихо. Ювелирно устранят любого. Вот Путин встречал на ковровой дорожке уголовников и их могли всех вместе с ковровой дорожкой.
Пока это не входит в планы. Но.
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