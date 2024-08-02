Байден напоследок сделал открытие

Убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании не поспособствовало достижению перемирия в секторе Газа, заявил президент США Джо Байден журналистам после обмена заключенными между Россией и США.
Хорошо, что хоть на девятом десятке до Байдена дошло, что насилие рождает только насилие. Ну, лучше поздно, чем никогда.
Они все хотят быть похожими на Рим, на римскую державу. И Байден, и Путин, и Муссолини... Их завораживает слово "империя", в основе которого лежит военная сила. И слово "фашизм" происходит от римской фашии - устройство Римской империи лучше всего и описывалось бы словом "фашизм".
Мы точно хотим быть похожи на Рим?
Упрекать Америку в фашизме, пожалуй, преждеверменно, к нам это даже больше относится, но тенденция, однако... Решать мировые вопросы силой, решать внутренние ппроблемы силой - это все хорошо знакомо и кажется просто. А кончается все одинаково...
Кто поверит, что Израиль ликвидировал лидера ХАМАС, не согласовав это с Америкой? Навряд ли это будут небелые избиратели Камалы Харрис.
Как никто не поверит, что удары американских ракет по Севастоополю происходят исключительно по инициативе Киева, и способствуют достижению хоть какого-то перемирия. Каждый такой удар - это удар по Демократической партии США и ее перспективам на выборах. Военного результата тут нет и быть не может.
А.Б.
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Киса написал 02.08.2024 09:59
Абрам фон Кац написал 02.08.2024 09:26
почему, тебе, всЁ , приходится разжеЁвывать. написал 02.08.2024 09:00
Я понял это намек, я все ловлю на лету, это вообще не Израиль, это самолет невидимка США. Такие самолеты только у США, их не продают. И соответственно ракета только на этом самолете.
Спокойно и тихо. Ювелирно устранят любого. Вот Путин встречал на ковровой дорожке уголовников и их могли всех вместе с ковровой дорожкой.
Пока это не входит в планы. Но.