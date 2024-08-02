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Московский листок

Содержать до пенсии?

Опубликовано 02.08.2024 в разделе комментариев 0

закон дума депутаты
Содержать до пенсии?

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, согласно которому родителей обяжут содержать своих детей в возрасте до 23 лет во время обучения последних по очной форме.

Законопроект предполагает, что при отсутствии между родителями соглашения об уплате алиментов размер выплаты будет определять суд.

То есть 23-летний оболтус может подать в суд на родителей и потребовать содержания? Чудесные семейные отношения готовит нам ЛДПР...

Кроме того, если родители не имеют возможности содержать ребенка, он сможет претендовать на помощь от других родственников — братьев и сестер, дедушек и бабушек.

То есть бабушка, которую размер пенсии заставляет рыться в мусорном баке, будет содержать еще и внука-студента? Заходи, внучек, сегодня у нас на ужин объедки жирные!

Автор инициативы — первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин (ЛДПР). Он пояснил, что сегодня трудно выжить на «копеечную стипендию» от вуза, а предлагаемый законопроект поможет студентам «нормально жить, получая финансовую поддержку от родителей».

Действительно, зачем напрягать государство платить студентам нормальную стипендию, когда можно заставить родителей.

А еще можно заставить бабушек и дедушек содержать внуков, если молодые родители не в состоянии. Лет до 23-х как минимум. И прадедушек забыли. Некоторые из них могут быть еще живы, и с них тоже можно что-нибудь стрясти. Лишь бы не из бюджета...

 А.Б.



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