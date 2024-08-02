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Московский листок

Украина банкрот

Опубликовано 02.08.2024 в разделе комментариев 1

Украина банкрот

Подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским закон о приостановлении выплат по внешнему долгу указывает на то, что Украина обанкротилась, сообщает "Российская газета".

Понятно, что РГ не может быть объективна в таком вопросе, но если орган правительства сообщит, что на улице дождь, будем думать про объективность или возьмем зонтик?

Закон, разрешающий Киеву приостановить выплаты по внешнему долгу до октября, Зеленский подписал в минувшую среду. В документе отмечается, что 1 октября является крайним сроком, до которого Украине необходимо достигнуть соглашения с кредиторами о реструктуризации.

Ранее Wall Street Journal сообщал, что иностранные кредиторы потребовали от киевских властей выплат по госдолгу впервые с 2022 года. До этого они разрешили стране приостановить выплаты, однако теперь намерены снова получать проценты.

Речь идет о сумме примерно в 500 миллионов долларов в год, которой у Киева нет, и взяться неоткуда.

Кстати, все "позабыли", что Украина кое что должна и РФ, и именно с отказа платить и начался разлад с Украиной еще при Ющенко. Как и интервенция в Советскую Россию началась после отказа правительства большевиков платить по царским долгам.

Которые, как раз накануне конфликта с Западом, зачем-то были выплачены Путиным...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
мы те самые, дебилы, которые плюсуют Соринские высеры,так вот, помнится Сам
на каникулы, в какой-то степени объясняет качество написал 02.08.2024 11:12
Девушка спрашивает Сорина летящего рядом с ней в самолете:
- А это правда, что авиакомпания берет дополнительную плату за то, чтобы вы могли сидеть рядом с красивой девушкой?
- Да, но я отказался от этой услуги, потому что порхаю с мужсчинками...
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