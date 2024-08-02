Одесса больше не Одесса

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер ответил на слова мэра Одессы Геннадия Труханова об «обнулении города» из-за массового переименования улиц, призвав того поехать в Москву или Уфу, если так нравятся советские названия.

Согласно распоряжению Кипера, в Одессе, в частности, переименуют улицу Бабеля (станет улицей Дмитрия Иванова), улицу Ильфа и Петрова (станет улицей Семьи Глодан), бульвар Жванецкого (переименуют в бульвар Военно-морских сил) и др.

«Одесса — есть и остается украинским городом, который создавали, строили и развивали украинцы. В нынешних реалиях в украинском городе не место улицам в честь людей, которые получали из рук пути медали или сотрудничали с КГБ или воспевали советский союз с империей», — написал в ответ Кипер.

Ну вообще-то Одесса создана и получила свое название от императрицы Екатерины Второй, и создававшие ее Потемкин Таврический и Дерибас навряд ли были украинцами. Не пора ли переименовать Дерибасовскую? Да и саму Одессу в какой-нибудь Черноморск, раз уж нельзя снести целиком как имперское наследие?

Любопытно, что в борющейся за демократию Украине никому не приходит в голову вынести вопрос переименований на голосование. Как в Москве, прямо... И решает вопрос даже не законно избранный мэр или городской совет, а назначенный неизвестно кем "глава администрации".

А.Б.