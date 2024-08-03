Россия заключила феноменальную сделку по обмену заключенными с рядом стран Запада. Такое заявление Дональд Трамп сделал в интервью телеканалу Fox Business.

Политик добавил, что не будет критиковать этот обмен и сказал, что он рад, что американские заключенные вернулись домой.

Я тоже раз, что американские заключенные вернулись домой, и еще больше рад, что вернулись домой российские граждане.

Но куда "вернулись" российские политзаключекнные?

Сейчас я уже спокойно могу рассуждать, поскольку никому этим не наврежу.

Вот Конституция РФ, Статья 61: "1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству".

Конституция у нас прямого действия, так что толкования статьи 61 вроде бы не требуется, все ясно.

Если меняют одного шпионва на другого, все понятно. Статья 61 не нарушается. Но когда "обменяли хулигана на Луиса Корвалана" возникают вопросы.

Я, конечно, понимаю, что поменять кофортабельный российский карцер на малоуютную американскую гостиницу, куда селят бюджетников, все ж приятней. Но вопрос-то не в приятности, а в соблюдении конституционной нормы, прописанной ясно и недвусмысленно.

Вот, к примеру, Илья Яшин, из Википедии: "Илья Яшин резко осудил российское вторжение в Украину, однако принципиально отказался от эмиграции". Есть все основания считать, что и потом эмигрировать из РФ он не собирался. И в список иноагентов был внесен, уже находясь в СИЗО, в 2022-м году. А до этого был мунеиципальным депутатом и даже возглавлял муниципальный совет в Красносельском округе - какое уж там иноагентство?

Вот на каком законном основании его обменяли, как какую-то неодушевленную вещь?

Даже если он и подписал перед этим какое-то согласие, то обстоятельства подписания явно указывают на вынужденность такого действия. Но он, оказывается, и не подписал!

Лента.ру сообщает: Кара-Мурза (тоже иноагент) заявил на пресс-конференции, что "их согласия на обмен никто не спрашивал и они въезжали в Германию по внутренним паспортам. Яшин подтвердил это и рассказал, что за несколько дней до помилования отказался подписать прошение, а также написал заявление об отказе от обмена".

То есть двух граждан РФ насильно выкинули из страны, несмотря на то, что они не только об этом не просили, но и возражали!

И вот сейчас они остаются гражданами РФ или лишены гражданства? Они могут попросить политического убежища в РФ, будет ли им предоставлена консульская подержка?

Масса вопросов, на которые ответов нет.

И главный - кто такие наши политзаключенные? Преступники, нарушившие закон, или обменный фонд?

А.Б.