Россия заключила феноменальную сделку по обмену заключенными с рядом стран Запада. Такое заявление Дональд Трамп сделал в интервью телеканалу Fox Business.
Политик добавил, что не будет критиковать этот обмен и сказал, что он рад, что американские заключенные вернулись домой.
Я тоже раз, что американские заключенные вернулись домой, и еще больше рад, что вернулись домой российские граждане.
Но куда "вернулись" российские политзаключекнные?
Сейчас я уже спокойно могу рассуждать, поскольку никому этим не наврежу.
Вот Конституция РФ, Статья 61: "1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству".
Конституция у нас прямого действия, так что толкования статьи 61 вроде бы не требуется, все ясно.
Если меняют одного шпионва на другого, все понятно. Статья 61 не нарушается. Но когда "обменяли хулигана на Луиса Корвалана" возникают вопросы.
Я, конечно, понимаю, что поменять кофортабельный российский карцер на малоуютную американскую гостиницу, куда селят бюджетников, все ж приятней. Но вопрос-то не в приятности, а в соблюдении конституционной нормы, прописанной ясно и недвусмысленно.
Вот, к примеру, Илья Яшин, из Википедии: "Илья Яшин резко осудил российское вторжение в Украину, однако принципиально отказался от эмиграции". Есть все основания считать, что и потом эмигрировать из РФ он не собирался. И в список иноагентов был внесен, уже находясь в СИЗО, в 2022-м году. А до этого был мунеиципальным депутатом и даже возглавлял муниципальный совет в Красносельском округе - какое уж там иноагентство?
Вот на каком законном основании его обменяли, как какую-то неодушевленную вещь?
Даже если он и подписал перед этим какое-то согласие, то обстоятельства подписания явно указывают на вынужденность такого действия. Но он, оказывается, и не подписал!
Лента.ру сообщает: Кара-Мурза (тоже иноагент) заявил на пресс-конференции, что "их согласия на обмен никто не спрашивал и они въезжали в Германию по внутренним паспортам. Яшин подтвердил это и рассказал, что за несколько дней до помилования отказался подписать прошение, а также написал заявление об отказе от обмена".
То есть двух граждан РФ насильно выкинули из страны, несмотря на то, что они не только об этом не просили, но и возражали!
И вот сейчас они остаются гражданами РФ или лишены гражданства? Они могут попросить политического убежища в РФ, будет ли им предоставлена консульская подержка?
Масса вопросов, на которые ответов нет.
И главный - кто такие наши политзаключенные? Преступники, нарушившие закон, или обменный фонд?
А.Б.
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батарея А.Б. написал 04.08.2024 19:28
Из серии публикаций-их нравы написал 04.08.2024 15:55
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Об этом сообщило издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел 2 августа на блок-посту под Паланкой, между Измаилом и Одессой. Мужчине приказали выйти из машины, после чего увезли в Саратский ТЦК. Несовершеннолетние дети украинца остались на дороге.
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Сестра задержанного приехала в ТЦК, однако ей отказали во встрече с братом и начали угрожать "рaзмазать по стенке".
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"Брат на связь вышел на следующий день в 10 утра (3.08), когда уже находится в учебке в селе Ольгополь Винницкой области. Как вам такая скорость? ВЛК не проходил. Точнее, ему подсунули готовые документы по ВЛК, не его. Требовали подписи",рассказала блогер Анна Димченко, знакомая с задержанным.
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Она подчеркнула, что мужчина не значился в розыске и своевременно обновил данные в ТЦК.
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Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters
раб Божий Сорин И.Л.- написал 04.08.2024 15:36
А так как его высеры тут минусуют и только посылают на xyй ,он от злобы использует чужие ники,пытаясь показать,что его кто-то поддерживает-)
ходжа написал 04.08.2024 15:22
пердунтоптун написал 04.08.2024 02:59
Обмен заключенными, который произвела Россия и Запад, служит нескольким целям: 1 показать готовность России к переговорам 2 зачистить концы. То, что Красиков и прочие рассказали условному ЦРУ все, что знали очевидно. Но вот их использование в качестве источника вброса информации может быть более болезненным. Здесь важны в силу известной истории важны Красиков и Конощенок. Перед концом режима для некоторых лиц зачистить таких жирных универсальных свидетелей — важная цель. Поэтому сейчас некто, похожий на Путина, наградит их, а несколько позднее их грохнут.
Ну,за пэрэмогу! -) написал 03.08.2024 20:28
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Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
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"Этой ночью был уничтожен релейный шкаф на железной дороге. Стало предварительно известно, что бандеровцы собираются перебрасывать крупные военные соединения и технику по определенному маршруту",сказал он.
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По словам подпольщика, диверсия сильно задержала переброску техники и подразделений украинской армии. Он отметил, что это даст российским военным время на подготовку к прибытию украинских войск.
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Ранее Лебедев заявил, что в районе Одессы на юге Украины были уничтожены две зенитных ракетных комплекса Patriot. Он сообщил, что взрывы раздались в районе поселка Котовского, где располагается воинская часть украинской армии.
Pfaf написал 03.08.2024 19:40
ходжа написал 03.08.2024 18:11
ходжа написал 03.08.2024 18:10
"Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 врага во временно оккупированном Крыму", - отмечается в сообщении.
В частности, по подтвержденной информации, вчера подразделениями ракетных войск, во взаимодействии с подразделениями Военно-морских сил Вооруженных сил Украины существенно повреждены 4 пусковые установки ЗРК "Триумф". Также в порту Севастополя успешно поражена подводная лодка черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону".
ходжа написал 03.08.2024 16:05
А обмен традиционно провели позорно. За одного нашего двух врагов выпустили. Детей не считаю. Хорошо, не Абрамович менял, было бы еще позорнее.
из заключения психиатра у которого ты на учете-) написал 03.08.2024 14:43
"Психических заболеваний не выявлено.
Просто дурак."
Я не против- оставайся с этим жидопедерастиком. написал 03.08.2024 14:08
нам рассказывали про семью написал 03.08.2024 08:42
Батя, так ты и не знал в сссре где находиться клитор?
Откуда, сынок, лизали всЁ подряд,
А. фон Кац написал 03.08.2024 07:24
Николай Бухарик написал 03.08.2024 07:02