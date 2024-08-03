Сенатора Савельева арестовали по обвинению в организации убийства

Сенатора задержали 2 августа на выходе из зала заседания Совета Федерации. По версии следствия, Савельев в августе прошлого года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал личную неприязнь. Предполагаемый исполнитель — сотрудник ФСИН — обратился в ФСБ. Силовики, узнав о намерениях Савельева, приняли решение организовать инсценировку убийства. После получения информации о якобы состоявшемся преступлении Савельев передал соучастнику денежное вознаграждение.
Заседание проходило в закрытом режиме, что довольно странно для ареста публичной персоны по делу явно не государственного значения. Арест состоялся накануне дня рождения сенатора — 3 августа ему будет 56 лет. Савельев вину не признал, а при задержании назвал уголовное дело против него сфабрикованным.
Я бы сразу отметил возросшую роль полицейской провокации в большинстве громких дел последнего времени. Полицейским провокаторам даже вручают государственные награды в Кремле, что также говорит о возросшем значении метода. Я бы добавил - политическом значении.
Пик карьеры Савельева пришелся на премьерство Кириенко, когда он занимал должность руководителя ОАО «Транснефть», на этом посту входил в состав коллегии Министерства топлива и энергетики. Потом много лет депутатства и сенаторства было уже нисходящей траекторией в карьере.
Скорее всего, этот арест имел мишенью не уходящего политика, а кого-то выше...
А.Б.
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дом номер пять написал 05.08.2024 11:29
Источник https://www.svoboda.org
Соотношение по трупам такое же, как и в июне - примерно 6,5 к 1.
Олимпиец написал 04.08.2024 23:16
дом номер пять написал 04.08.2024 20:17
Не трогают депутатов - плохо, коррупция, рука руку моет. Сажают депутатов - плохо, полицейская провокация, подстава. Что же с ними делать - сажать или нет?
батарея А.Б. написал 04.08.2024 19:26
Моральный дух ВСУ продолжает падать написал 04.08.2024 15:47
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Как объясняет Politico, из $61 млрд военной помощи, выделенной администрацией Джо Байдена Украине, почти половина останется в США. Из пакета в $61 млрд почти $26 млрд предназначены на замену американского вооружения, отправляемого или уже отправленного в Украину, а также на развитие американской военно-промышленной базы. То есть из этой суммы ВСУ не получат ничего.
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Чтобы поднять моральный дух, ЦИПСО использует все возможные способы, например, поездки Владимира Зеленского, фотографии которого появляются то якобы в Покровске, то якобы в Волчанске.
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В отсутствие реальных военных побед ЦИПсО использует для поднятия боевого духа даже спортивные победы, например, бой украинского боксера Александра Усика в саудовском Эр-Рияде.
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Как пишет France-24, ЦИПСО также пытается использовать для боевого духа в подразделениях ВСУ и Нацгвардии футбольные трансляции и футбольные матчи. Хотя выглядит это, конечно, как попытка ухватиться за хоть какую-то соломинку. Однако молодые украинцы предпочитают смотреть футбол, чем ехать на передовую.
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Побывавший недавно в Украине журналист издания Le Monde Эммануэль Гриншпан пишет, что молодые украинцы в возрасте от 18 до 25 лет, с которыми он поговорил, повально не готовы к мобилизации.
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Весь их патриотизм ограничивается готовностью носить жовто-блакитные футболки. Молодые люди заявили Гриншпану, что на их решение не идти служить даже никак не повлияют призывы Зеленского и знание того, что пришло американское вооружение
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Источник: https://svpressa.ru/war21/article/424743/
Колхозный счетовод написал 04.08.2024 06:57
Добре! написал 03.08.2024 20:52
лотрипма написал 03.08.2024 20:32
Русская тишина
Сейчас в городах появилось быдло, которое считает, что днем и ночью тысячи людей должны слушать шум его автомобиля или мотоцикла, который это быдло создает специально (мотоциклисты, автопердуны, дрифтеры и т.п.). Одна мразь создает проблемы целым кварталам - тысячам людей. Такие маргиналы - это около 0,01% всех автомобилистов. Транспорт, например, электрички, метро, автобусы делают все более тихими, ставят заборы-шумовые барьеры, водителям запрещено бибикать просто так, полиции и скорым запрещено подавать сигналы сирены просто так, машины ФСО также следуют этим правилам; режим тишины также соблюдают люди в домах и организации, а эта мразь позволяет себе шум, который возникает не в результате полезного процесса, например, в случае электрички, которая перевозит людей. Мотоциклисты в результате опасного вождения виноваты в 10% всех смертей от ДТП, так как водители автомобилей не успевают среагировать на действия мотоциклистов. При этом СМИ в ДТП всегда винят водителей автомобилей, которые в силу инерции не могут реагировать на психов-мотоциклистов. Мотоциклисты — это психопаты убийцы и самоубийцы. Тысячи людей, например, врачи не высыпаются из-за шумной мрази. Они бросают вызов большинству. Мотоциклисты - грабители и торговцы наркотиками из-за мобильности и скорости мотоцикла. Всю эту шваль не зря называют автопердунами — они буквально обсирают и опперживают окружающих.
Нарушение тишины неприемлемо и незаконно, особенно в ночное время.
В случае шумного водителя зафиксируйте время и улицу, где было нарушение. Если есть возможность снимите видео нарушения, а еще лучше нарушителя или номер транспортного средства. Во многих случаях нарушителя, зная улицу и время, особенно ночью можно потом определить по уличным камерам. Особенно ценно - место постоянной стоянки такой машины или мотоцикла, место проживания водителя. Данные таких водителей также часто сливают сами сотрудники ГАИ.
Сообщите о нарушении по телефону 112, в правоохранительные органы, мерию и т.д. Важно каждое сообщение — звонок, пост. Сейчас за работу по таким персонажам сотрудникам полиции и Росгвардии доплачивают. Это касается и алкоголиков.
В некоторых случаях вы так же можете опубликовать данные в Интернете, в том числе анонимно с соответствующим хештегом в телеграмме, даркнет. В этом случае с быдлом или их родственниками весьма вероятно поговорят уже по-другому. Таким образом многие районы российских городов уже освободились от этого дерьма. Некоторые из них были убиты. Такая же история была с самокатчиками. После того, как некоторых из них отправили на тот свет, государство задумалось об ограничении самокатов.
В мягком варианте мотоцикл или авто можно сжечь, разбить, подкинуть наркотики или патроны, облить кислотой или смывом краски, залить узлы эпоксидной смолой. Под колеса можно подложить прокольщики типа противотанковых ежей. Так же можно работать по быдлу и его родственникам в информационном пространстве.
В жестком варианте можно нанести яд, создать условия для ДТП. Можно подкинуть на дорогу спотыкатели, натянутые тросы, в результате чего мотоциклист попадет в ДТП. Можно ослабить следующие связи: связь руля и переднего колеса, крепление переднего колеса, дисковый тормоз переднего колеса, педаль заднего тормоза, подача масла, залить в бензобак песок/кислоту, нанести на заднее колесо клеевой воспламеняющийся от температуры состав. Такими ДТП в Ирландии решили эту проблему в 80 годах. Полиция никогда не будет рассматривать такое ДТП как покушение, если можно «рассмотреть» более простые варианты.
ЗСУ=засранные силы украины написал 03.08.2024 20:23
Об этом рассказал координатор николаевского подполья Украины Сергей Лебедев со ссылкой на мобилизованного из Харькова.
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По его словам, учебный центр "страшно боится" из-за этого.
Источник подполья также сообщил, что в здании территориальных центров комплектования все мобилизованные находятся под строгим присмотром, никто не может выйти, поскольку в ТЦК опасаются, что они могут сбежать.
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Ранее Сергей Лебедев сообщил, что между работниками ТЦК и бойцами нарастает конфликт и напряжение. Он пояснил, что на Украине у "вэсэушников" очень негативное отношение к "тэцэкашникам".
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Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Polo написал 03.08.2024 19:44
-го написал 03.08.2024 16:20
Люблю мужсчинками. Ваш Сорин. Сорян за правду в матку. Тьху
ходжа написал 03.08.2024 15:59
Близится социальный взрыв написал 03.08.2024 15:52
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Об этом заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале.
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"Гражданское общество, по сути, расколото. То есть практически уже президента нет как такого легитимного.Положение обостряется: продолжаются эти поджоги машин,продолжается сопротивление, то есть оно становится все более массовым",заявил Соскин.
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По его словам, командиры подразделений Вооруженных сил Украины ввиду возникновения "социального взрыва" и революционной ситуации могут начать захватывать города и устанавливать военную власть.
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Ранее Соскин заявил, что поставки западных ракет и самолетов Украине для нанесения ударов по территории Российской Федерации только усугубят ситуацию для страны.
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По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский некомпетентен в ведении боевых действий и может только "хватать и похищать людей".
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https://www.youtube.com/watch?v=scD7U88t1hU
RobBuimi написал 03.08.2024 12:29
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The Ultimate Tor Wiki: Your One-Stop Shop for Onion Links and More
The Deep Web has always been a mystery. It's the side of the internet that's hidden from search engines and requires specialized software to access. The most popular way to access the Deep Web is through Tor, and today we'll discuss how to find links and directories on Tor.
Firstly, let's talk about Tor. Tor (The Onion Router) allows users to access the internet anonymously, making it a popular choice for people who want to hide their identity. When you use Tor, your IP address is hidden, and your online activity cannot be traced back to you. This technology has attracted a lot of attention from journalists, activists, and privacy-conscious individuals.
Now, let's talk about onion urls. Onion urls are special web addresses with the ".onion" extension that can be accessed exclusively on Tor. These web addresses are used to access Tor sites that are not listed on search engines. They are called onion urls because they resemble an onion's layers since the traffic runs through multiple servers before reaching the destination.
One of the most popular ways to find onion urls is through the Hidden Wiki. The Hidden Wiki is a website that serves as a directory for Tor sites. It's an excellent starting point for those who are new to the Deep Web. It's not particularly user-friendly, but it's an excellent source of information for those interested in exploring the Tor network. It has links to different categories of Tor sites, from forums to marketplaces.
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RiannMaile написал 03.08.2024 12:14
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Нутро русского мира написал 03.08.2024 11:38