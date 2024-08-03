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Московский листок

Сенатора Савельева арестовали по обвинению в организации убийства

Опубликовано 03.08.2024 в разделе комментариев 16

суд закон
Сенатора Савельева арестовали по обвинению в организации убийства

Сенатора задержали 2 августа на выходе из зала заседания Совета Федерации. По версии следствия, Савельев в августе прошлого года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал личную неприязнь. Предполагаемый исполнитель — сотрудник ФСИН — обратился в ФСБ. Силовики, узнав о намерениях Савельева, приняли решение организовать инсценировку убийства. После получения информации о якобы состоявшемся преступлении Савельев передал соучастнику денежное вознаграждение.

Заседание проходило в закрытом режиме, что довольно странно для ареста публичной персоны по делу явно не государственного значения. Арест состоялся накануне дня рождения сенатора — 3 августа ему будет 56 лет. Савельев вину не признал, а при задержании назвал уголовное дело против него сфабрикованным.

Я бы сразу отметил возросшую роль полицейской провокации в большинстве громких дел последнего времени. Полицейским провокаторам даже вручают государственные награды в Кремле, что также говорит о возросшем значении метода. Я бы добавил - политическом значении.

Пик карьеры Савельева пришелся на премьерство Кириенко, когда он занимал должность руководителя ОАО «Транснефть», на этом посту входил в состав коллегии Министерства топлива и энергетики. Потом много лет депутатства и сенаторства было уже нисходящей траекторией в карьере.

Скорее всего, этот арест имел мишенью не уходящего политика, а кого-то выше...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 16
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(без названия)
дом номер пять написал 05.08.2024 11:29
Россия и Украина в пятницу произвели очередной обмен телами погибших военнослужащих. В Россию были возвращены 38 тел, в Украину &#8211; 250. Предыдущий такой обмен прошел в середине июня.
Источник https://www.svoboda.org
Соотношение по трупам такое же, как и в июне - примерно 6,5 к 1.
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Неприкасаемые нет
Олимпиец написал 04.08.2024 23:16
Посадки эти странные. Кибовского демонстративно посадили. Тут своих пугают. Очевидно, и погоны сдирают, и медали за спасение утопающих отбирают.
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(без названия)
дом номер пять написал 04.08.2024 20:17
Автор не говорит, что он знаком с материалами уголовного дела. Но при этом уверенно утверждает, что это полицейская провокация. Я бы не стал категорично говорить о том, чего не знаешь. Причем не знаешь не только в подробностях, но даже и в общих чертах. Хрен его знает, как оно там было.
Не трогают депутатов - плохо, коррупция, рука руку моет. Сажают депутатов - плохо, полицейская провокация, подстава. Что же с ними делать - сажать или нет?
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(без названия)
батарея А.Б. написал 04.08.2024 19:26
жрите друг друга
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Politico: за месяц Россия освободила 15 населенных пунктов
Моральный дух ВСУ продолжает падать написал 04.08.2024 15:47
Главком ВСУ Александр Сырский обещает сформировать 14 новых бригад: для этого необходимо обучить и экипировать около 100 тысяч новых солдат, оснастить подразделения необходимой техникой. Однако планы Сырского неосуществимы, пишет журнал Politico.
-------------------------------------------
Как объясняет Politico, из $61 млрд военной помощи, выделенной администрацией Джо Байдена Украине, почти половина останется в США. Из пакета в $61 млрд почти $26 млрд предназначены на замену американского вооружения, отправляемого или уже отправленного в Украину, а также на развитие американской военно-промышленной базы. То есть из этой суммы ВСУ не получат ничего.
-
Чтобы поднять моральный дух, ЦИПСО использует все возможные способы, например, поездки Владимира Зеленского, фотографии которого появляются то якобы в Покровске, то якобы в Волчанске.
-
В отсутствие реальных военных побед ЦИПсО использует для поднятия боевого духа даже спортивные победы, например, бой украинского боксера Александра Усика в саудовском Эр-Рияде.
-
Как пишет France-24, ЦИПСО также пытается использовать для боевого духа в подразделениях ВСУ и Нацгвардии футбольные трансляции и футбольные матчи. Хотя выглядит это, конечно, как попытка ухватиться за хоть какую-то соломинку. Однако молодые украинцы предпочитают смотреть футбол, чем ехать на передовую.
-
Побывавший недавно в Украине журналист издания Le Monde Эммануэль Гриншпан пишет, что молодые украинцы в возрасте от 18 до 25 лет, с которыми он поговорил, повально не готовы к мобилизации.
-
Весь их патриотизм ограничивается готовностью носить жовто-блакитные футболки. Молодые люди заявили Гриншпану, что на их решение не идти служить даже никак не повлияют призывы Зеленского и знание того, что пришло американское вооружение
--
Источник: https://svpressa.ru/war21/article/424743/
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армия банкротов
Колхозный счетовод написал 04.08.2024 06:57
Общее количество кредитов, к которым применили военные льготы в рф, достигло 357 тысяч, а общая сумма этих кредитов 138,7 миллиарда рублей, свидетельствуют данные ЦБ. То есть на поле боя воюют сотни тысяч людей, пытающихся погасить долги. Путинщина целенаправленно плодила нищету, чтобы мотивировать ее "героически погибать за родину". Так кто больший преступник - савельев или путин?
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Re:лотрипма написал 03.08.2024 20:32
Добре! написал 03.08.2024 20:52
Обязательно это начнем применять на Украине.
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(без названия)
лотрипма написал 03.08.2024 20:32
Мочи шумных водителей и алкоголиков !
Русская тишина
Сейчас в городах появилось быдло, которое считает, что днем и ночью тысячи людей должны слушать шум его автомобиля или мотоцикла, который это быдло создает специально (мотоциклисты, автопердуны, дрифтеры и т.п.). Одна мразь создает проблемы целым кварталам - тысячам людей. Такие маргиналы - это около 0,01% всех автомобилистов. Транспорт, например, электрички, метро, автобусы делают все более тихими, ставят заборы-шумовые барьеры, водителям запрещено бибикать просто так, полиции и скорым запрещено подавать сигналы сирены просто так, машины ФСО также следуют этим правилам; режим тишины также соблюдают люди в домах и организации, а эта мразь позволяет себе шум, который возникает не в результате полезного процесса, например, в случае электрички, которая перевозит людей. Мотоциклисты в результате опасного вождения виноваты в 10% всех смертей от ДТП, так как водители автомобилей не успевают среагировать на действия мотоциклистов. При этом СМИ в ДТП всегда винят водителей автомобилей, которые в силу инерции не могут реагировать на психов-мотоциклистов. Мотоциклисты &#8212; это психопаты убийцы и самоубийцы. Тысячи людей, например, врачи не высыпаются из-за шумной мрази. Они бросают вызов большинству. Мотоциклисты - грабители и торговцы наркотиками из-за мобильности и скорости мотоцикла. Всю эту шваль не зря называют автопердунами &#8212; они буквально обсирают и опперживают окружающих.
Нарушение тишины неприемлемо и незаконно, особенно в ночное время.
В случае шумного водителя зафиксируйте время и улицу, где было нарушение. Если есть возможность снимите видео нарушения, а еще лучше нарушителя или номер транспортного средства. Во многих случаях нарушителя, зная улицу и время, особенно ночью можно потом определить по уличным камерам. Особенно ценно - место постоянной стоянки такой машины или мотоцикла, место проживания водителя. Данные таких водителей также часто сливают сами сотрудники ГАИ.
Сообщите о нарушении по телефону 112, в правоохранительные органы, мерию и т.д. Важно каждое сообщение &#8212; звонок, пост. Сейчас за работу по таким персонажам сотрудникам полиции и Росгвардии доплачивают. Это касается и алкоголиков.
В некоторых случаях вы так же можете опубликовать данные в Интернете, в том числе анонимно с соответствующим хештегом в телеграмме, даркнет. В этом случае с быдлом или их родственниками весьма вероятно поговорят уже по-другому. Таким образом многие районы российских городов уже освободились от этого дерьма. Некоторые из них были убиты. Такая же история была с самокатчиками. После того, как некоторых из них отправили на тот свет, государство задумалось об ограничении самокатов.
В мягком варианте мотоцикл или авто можно сжечь, разбить, подкинуть наркотики или патроны, облить кислотой или смывом краски, залить узлы эпоксидной смолой. Под колеса можно подложить прокольщики типа противотанковых ежей. Так же можно работать по быдлу и его родственникам в информационном пространстве.
В жестком варианте можно нанести яд, создать условия для ДТП. Можно подкинуть на дорогу спотыкатели, натянутые тросы, в результате чего мотоциклист попадет в ДТП. Можно ослабить следующие связи: связь руля и переднего колеса, крепление переднего колеса, дисковый тормоз переднего колеса, педаль заднего тормоза, подача масла, залить в бензобак песок/кислоту, нанести на заднее колесо клеевой воспламеняющийся от температуры состав. Такими ДТП в Ирландии решили эту проблему в 80 годах. Полиция никогда не будет рассматривать такое ДТП как покушение, если можно &#171;рассмотреть&#187; более простые варианты.
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Подполье сообщило о ВИЧ-инфицированных в распределительном центре ЗСУ
ЗСУ=засранные силы украины написал 03.08.2024 20:23
В распределительном центре Вооруженных сил Украины оказалось около десятка ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом.
Об этом рассказал координатор николаевского подполья Украины Сергей Лебедев со ссылкой на мобилизованного из Харькова.
==========================================
По его словам, учебный центр "страшно боится" из-за этого.
Источник подполья также сообщил, что в здании территориальных центров комплектования все мобилизованные находятся под строгим присмотром, никто не может выйти, поскольку в ТЦК опасаются, что они могут сбежать.
-
Ранее Сергей Лебедев сообщил, что между работниками ТЦК и бойцами нарастает конфликт и напряжение. Он пояснил, что на Украине у "вэсэушников" очень негативное отношение к "тэцэкашникам".
---
Viacheslav Ratynskyi / Reuters
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Re:головне
Polo написал 03.08.2024 19:44
Какое удивление. А вот кацапа лугового (по совместительству наемный убийца и атомный террорист) сделали депутатом госдупы. Ведь это же так прикольно - светящийся в темноте кацап.
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В реальности никакой поддержки к режиму нет, живя в России это очевидный факт, я не встречал ни одно
-го написал 03.08.2024 16:20
в здравом рассудке, поддержавшем то что творят бункерные идиоты. В основном это строится на шантаже, страхе или на неких мотивах человеческой деградации, причем абсолютной, клинической.
Люблю мужсчинками. Ваш Сорин. Сорян за правду в матку. Тьху
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(без названия)
ходжа написал 03.08.2024 15:59
До убийцы Савельева был убийца Изместьев. Был взяточник Цыбко. Были воры Арашуков и Керимов. Керимова выкупили из Франции. Это только раскрытые, а если копнуть глубже? Но, и так понятно - официальная власть нашей раши в руках криминала. Я даже боюсь представить, из каких подонков состоит реальная власть нашей раши. Те, которые назначают своих "своего рода топ-менеджера", губернаторов и парламентариев. Кстати, о губернаторах - Хорошавин, Гайзер, Белых, Соловьев, Фургал... Мень и Юревич сбежали. Есть вопросы по бывшему сраному губернатору, но тот пока неприкосновенен.
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Бывший советник Кучмы рассказал о росте сопротивления неонацисткому режиму в Хохлорейхе
Близится социальный взрыв написал 03.08.2024 15:52
В Украине среди населения растет сопротивление власти нелигитимного президента страны Владимира Зеленского.
///////////////////////////////////////////
Об этом заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале.
//////////////////
"Гражданское общество, по сути, расколото. То есть практически уже президента нет как такого легитимного.Положение обостряется: продолжаются эти поджоги машин,продолжается сопротивление, то есть оно становится все более массовым",заявил Соскин.
//////////////////
По его словам, командиры подразделений Вооруженных сил Украины ввиду возникновения "социального взрыва" и революционной ситуации могут начать захватывать города и устанавливать военную власть.
//////////////////
Ранее Соскин заявил, что поставки западных ракет и самолетов Украине для нанесения ударов по территории Российской Федерации только усугубят ситуацию для страны.
//////////////////
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский некомпетентен в ведении боевых действий и может только "хватать и похищать людей".
//////////////////
https://www.youtube.com/watch?v=scD7U88t1hU
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RobBuimi
RobBuimi написал 03.08.2024 12:29

[url=http://toronionurlsdir.biz]http://toronionurlsdir.biz[/url]
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The Deep Web has always been a mystery. It's the side of the internet that's hidden from search engines and requires specialized software to access. The most popular way to access the Deep Web is through Tor, and today we'll discuss how to find links and directories on Tor.
Firstly, let's talk about Tor. Tor (The Onion Router) allows users to access the internet anonymously, making it a popular choice for people who want to hide their identity. When you use Tor, your IP address is hidden, and your online activity cannot be traced back to you. This technology has attracted a lot of attention from journalists, activists, and privacy-conscious individuals.
Now, let's talk about onion urls. Onion urls are special web addresses with the ".onion" extension that can be accessed exclusively on Tor. These web addresses are used to access Tor sites that are not listed on search engines. They are called onion urls because they resemble an onion's layers since the traffic runs through multiple servers before reaching the destination.
One of the most popular ways to find onion urls is through the Hidden Wiki. The Hidden Wiki is a website that serves as a directory for Tor sites. It's an excellent starting point for those who are new to the Deep Web. It's not particularly user-friendly, but it's an excellent source of information for those interested in exploring the Tor network. It has links to different categories of Tor sites, from forums to marketplaces.
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RiannMaile
RiannMaile написал 03.08.2024 12:14

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Гнилое
Нутро русского мира написал 03.08.2024 11:38
Русский мир это культ нищеты,войны,смерти. Ненависть к нерусским, пропаганда гласит что воруют,насилуют,грабят и убивают только мигранты. Русский мир это показуха. Жизнь в России это ад,бесправие и беззаконие. Отсутствие современной медицины и образования. Быдлизм,алкоголизм и шовинизм. Люди живут без уверенности в завтрашнем дне.в России ничего не производят даже нижнего белья нет,все китайское. По ТВ льется ненависть к другим народам. Недвижимость и деньги чинуш и депутатов остались в странах НАТО. Чиновники стран НАТО не скупают недвижимость в Москве и не хранят деньги в Сбере.
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