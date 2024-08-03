Сенатора Савельева арестовали по обвинению в организации убийства

Сенатора задержали 2 августа на выходе из зала заседания Совета Федерации. По версии следствия, Савельев в августе прошлого года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал личную неприязнь. Предполагаемый исполнитель — сотрудник ФСИН — обратился в ФСБ. Силовики, узнав о намерениях Савельева, приняли решение организовать инсценировку убийства. После получения информации о якобы состоявшемся преступлении Савельев передал соучастнику денежное вознаграждение.

Заседание проходило в закрытом режиме, что довольно странно для ареста публичной персоны по делу явно не государственного значения. Арест состоялся накануне дня рождения сенатора — 3 августа ему будет 56 лет. Савельев вину не признал, а при задержании назвал уголовное дело против него сфабрикованным.

Я бы сразу отметил возросшую роль полицейской провокации в большинстве громких дел последнего времени. Полицейским провокаторам даже вручают государственные награды в Кремле, что также говорит о возросшем значении метода. Я бы добавил - политическом значении.

Пик карьеры Савельева пришелся на премьерство Кириенко, когда он занимал должность руководителя ОАО «Транснефть», на этом посту входил в состав коллегии Министерства топлива и энергетики. Потом много лет депутатства и сенаторства было уже нисходящей траекторией в карьере.

Скорее всего, этот арест имел мишенью не уходящего политика, а кого-то выше...

А.Б.