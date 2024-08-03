Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Киргизия рассчитывает, что ограничения на работу для трудовых мигрантов не коснутся ее граждан

Опубликовано 03.08.2024 в разделе комментариев 11

мигранты въезд
Киргизия рассчитывает, что ограничения на работу для трудовых мигрантов не коснутся ее граждан

Это сообщил вице-премьер республики Эдиль Байсалов.

Вице-премьер сослался на основополагающие принципы ЕАЭС, которые, по его словам, открывают жителям республики равноправный доступ к рынку труда.

Если граждан Киргизии приравняют в России к мигрантам из других стран, властям республики будет трудно объяснять народу необходимость членства в ЕАЭС, добавил Байсалов.

Ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект, согласно которому предлагается запретить трудовым мигрантам из других стран работать в системах образования и медицины, фармацевтики, а также ряде других сфер.

Это и правда странно - в Киргизии русский язык учат в школе, поэтому языковых проблем в России у граждан республики нет. Программы высшего и среднего специального образования унифицированы с российскими. Киргизия сегодня, наверно, самая пророссийская в Средней Азии.

За что наказывать киргизов, работающих в России врачами, учителями и медицинскими сестрами?

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться
Всего комментариев к статье: 11
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
батарея А.Б. написал 05.08.2024 13:14
гнать поганой метлой домой резать баев. не нужны они москалям...
Ответить
мы стайка дебилов , которые плюсуют Соринские высеры,так вот, помнится Сам
поведал На ушко каждому из нас- написал 04.08.2024 17:13
Работал Отец Сорина еще в 80-х водителем у какого-то большого начальника, ну и, естественно, на черной Волге с рацией. И когда начальник приезжал на какое-нибудь совещание, обычно отпускал водителя побомбить. Как-то раз во время такой бомбежки останавливает его бабка и запыхавшимся голосом просит:
Милок, мне в аэропорт, только побыстрей, на самолет в Ташкент опаздываю.
Тому что машина с форсированным движком, с мигалкой и сиреной, как за МКАД выехал по газам и 150 км.
Бабка ему:
Ой, милок, что ж ты так гонишь, сейчас же взлетим!
А что, говорит тот, и взлетим!
Берет микрофон рации и туда:
Диспетчерская, говорит борт 55-82 ММК, разрешите вылет на Ташкент!
А девушка-диспетчер на другом конце тоже оказалась с юмором:
Борт 55-82 ММК, взлет разрешаю!
Водитель глядит в зеркальце бабка в обмороке! Он останавливает машину, достает аптечку, нашатырь ей под нос. Бабка в себя приходит:
Милок, ну нельзя же так шутить!
Ну и тут он не мог не закончить:
Спокойно, бабка, спокойно! Тебе в Ташкенте на какую улицу?
Ответить
Британский эксперт: армия РФ прорвала возводимые десять лет укрепления ВСУ Хохлорейха
пишу из Тошкента написал 04.08.2024 16:07
Украинские войска испытывают трудности и нехватку средств для ведения боевых действий.
============================================
Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
.
Он напомнил, что армия России прорвала линию укреплений, которая была создана сразу после начала вооруженного конфликта-в 2014-м году. После этого российские подразделения не утратили наступательного потенциала и продолжили продвижение, отметил Меркурис.
.
В числе проблем украинских военнослужащих эксперт назвал нехватку и людей, и военной техники. В это время Россия обладает в достаточном количестве и тем, и другим и может продолжать наступление, заключил он.
.
https://www.youtube.com/watch?v=L8EbF1cZcks
Ответить
Прастите
настоящий Баранов А.Ю. написал 04.08.2024 15:02
Апоплексия. Не работает только хрен, но морально раздавлен.
Ответить
(без названия)
Киса написал 04.08.2024 11:04
Эти убивали наших, так что их на территории не должно быть вообще.
Ответить
(без названия)
Диего написал 04.08.2024 09:53
На днях на такси проехал, за рулем был киргиз из района озера Иссык-Куль, по русски говорит правильно и бегло, мысли излагает без запинок. Что, на первый взгляд удивило, но Анатолий Юрьевич растолковал, что в школе киргизы изучают русский язык, и все стало понятно.
Ответить
(без названия)
Глубинарий написал 04.08.2024 07:11
В путинской рф началась массовая рассылка смс: "Заключай контракт с Минобороны. Сразу от 800 тысяч рублей и льготы. Звони 117".
За время сво из моих 10 знакомых, ушедших туда, 7 уже похоронили. Но трое то вроде живы, хотя от двоих вестей давно нет. Может рискнуть? Если что то хотя бы похоронят за счет государства, на зарплату рабочего хорошоий гроб не купишь
Ответить
раб Божий Сорин И.Л-
Бандеростану настает полная п и з да написал 03.08.2024 20:49
Гражданская война может разразиться на Украине уже осенью 2024 года.
===========================================
Такой сценарий назвал вероятным экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
.
"Скорее всего, открытая горячая гражданская война где-то к октябрю месяцу, надо готовиться",сказал он.
.
Триггером к этому, по словам Соскина, может стать прорыв фронта. По наступлении этого каждый на Украине будет сражаться сам за себя, добавил эксперт.
.
С другой стороны, крах Украины приближает сложившаяся на Украине политическая ситуация, продолжил Соскин. Нахождение страны на грани дефолта уже нельзя считать тайной, подчеркнул он.
.
Ранее украинское издание "Страна" усомнилось в прекращении вооруженного конфликта после начала переговоров.
Журналисты издания отмечают, что возобновление диалога не означает прекращения боевых действий. Достичь этого можно только при разработке соглашения, удовлетворяющего обе стороны, подчеркнула "Страна".
---
https://www.youtube.com/watch?v=nwB3Xuux6pc
Ответить
Re:головне
Auk написал 03.08.2024 20:12
Сорри за описку.
Речь разумеется шла о хохляцких гастарбайтерах.
Ответить
Re:головне
Auk написал 03.08.2024 20:02
Киргизские гастарбайтеры должны ехать в кацапию, имея при себе пластиковый мешок для задвухсочивания. Чтобы два раза не вставать.
Ответить
раб Божий Сорин И.Л.- вдумайтеся, ведь
на самом деле салат Оливье - это миф. Как и мифы о написал 03.08.2024 16:25
Куличковом поле, Ледовом побоище по хлеборезке, Троице Рублева мачилова, Пути из варяг в греки и прочая русско-советская фантастика. Никакого салата оливье на Руси не было. И повара Люсьена Оливье не было.
А был шустрый половой Колька Елейкин, мой прапрапра по материнской линии. Который дослужился до главного полового в гостинице Эрмитаж в Москве. И ему позволили подавать блюда поутру гостям: холодную дичь, корнишоны, ланспик, каперсы, маринованную фасолю, раковые шейки, квашенную капустку, паюсную икру.
Блюда выставлялись по-французскому этикету: наподобие шведского стола. Однако ж, Москва - большая деревня. Публика тут была не столичная, не дворяне и не аристократы, а купеческая. Купцы люди простые, и как французские яства употреблять - не ведали.
А потому просто брали все и смешивали в тарелке, наподобие каши. Заливая сверху провансалем. Устав смешивать сами, купцы требовали от полового Коленьки мешать кашу загодя.
Елейкин, дослужившись до управляющего, сменил неблагозвучную свою фамилию на Оливье, а потом и имя на люсьен. Но мешать каши купцам не перестал, приписав изобретение этого варева себе.
Вот почему никто якобы не знал оригинального рецепта: потому что каждому купцу каша мешалась по его причудам. Кому-то с икрой и рябчиками, а кому-то с ланспиком и раковыми шейками.
Так появился салат Оливье. Не из гастрономического эксперимента, а из дремучего невежества.
Шах и мат, патриоты!
(И.С.)
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Запретить Олимпиаду как языческое бесование!
Запретить Олимпиаду как языческое бесование!
28.07.2024
"Патриотический социализм"? Или национальный?
"Патриотический социализм"? Или национальный?
21.06.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Почему можно уничтожать Белгород? (4)
Китай постепенно присоединяется к санкциям против РФ (7)
Кажется, найдено лекарство против СПИДа (3)
Первая смерть от голода (3)
100 лет Мавзолею Ленина на Красной площади (2)
Нам устроят сплошной караванинг (15)
Киргизия рассчитывает, что ограничения на работу для трудовых мигрантов не коснутся ее граждан (11)
Сенатора Савельева арестовали по обвинению в организации убийства (16)
Обменяли хулигана?.. (15)
Одесса больше не Одесса (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Авторитаризм или жесткое ограничение воровства - в чём секрет Китая?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Причина замедления YouTube: работа спецслужб или отказ оборудования
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: 100 лет Мавзолею Ленина на Красной площади
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Первая смерть от голода
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мишустинская пятилетка: новое слово в экономической теории
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss