Киргизия рассчитывает, что ограничения на работу для трудовых мигрантов не коснутся ее граждан

Это сообщил вице-премьер республики Эдиль Байсалов.

Вице-премьер сослался на основополагающие принципы ЕАЭС, которые, по его словам, открывают жителям республики равноправный доступ к рынку труда.

Если граждан Киргизии приравняют в России к мигрантам из других стран, властям республики будет трудно объяснять народу необходимость членства в ЕАЭС, добавил Байсалов.

Ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект, согласно которому предлагается запретить трудовым мигрантам из других стран работать в системах образования и медицины, фармацевтики, а также ряде других сфер.

Это и правда странно - в Киргизии русский язык учат в школе, поэтому языковых проблем в России у граждан республики нет. Программы высшего и среднего специального образования унифицированы с российскими. Киргизия сегодня, наверно, самая пророссийская в Средней Азии.

За что наказывать киргизов, работающих в России врачами, учителями и медицинскими сестрами?

А.Б.