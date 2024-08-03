Киргизия рассчитывает, что ограничения на работу для трудовых мигрантов не коснутся ее граждан

Это сообщил вице-премьер республики Эдиль Байсалов.
Вице-премьер сослался на основополагающие принципы ЕАЭС, которые, по его словам, открывают жителям республики равноправный доступ к рынку труда.
Если граждан Киргизии приравняют в России к мигрантам из других стран, властям республики будет трудно объяснять народу необходимость членства в ЕАЭС, добавил Байсалов.
Ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект, согласно которому предлагается запретить трудовым мигрантам из других стран работать в системах образования и медицины, фармацевтики, а также ряде других сфер.
Это и правда странно - в Киргизии русский язык учат в школе, поэтому языковых проблем в России у граждан республики нет. Программы высшего и среднего специального образования унифицированы с российскими. Киргизия сегодня, наверно, самая пророссийская в Средней Азии.
За что наказывать киргизов, работающих в России врачами, учителями и медицинскими сестрами?
А.Б.
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батарея А.Б. написал 05.08.2024 13:14
поведал На ушко каждому из нас- написал 04.08.2024 17:13
Милок, мне в аэропорт, только побыстрей, на самолет в Ташкент опаздываю.
Тому что машина с форсированным движком, с мигалкой и сиреной, как за МКАД выехал по газам и 150 км.
Бабка ему:
Ой, милок, что ж ты так гонишь, сейчас же взлетим!
А что, говорит тот, и взлетим!
Берет микрофон рации и туда:
Диспетчерская, говорит борт 55-82 ММК, разрешите вылет на Ташкент!
А девушка-диспетчер на другом конце тоже оказалась с юмором:
Борт 55-82 ММК, взлет разрешаю!
Водитель глядит в зеркальце бабка в обмороке! Он останавливает машину, достает аптечку, нашатырь ей под нос. Бабка в себя приходит:
Милок, ну нельзя же так шутить!
Ну и тут он не мог не закончить:
Спокойно, бабка, спокойно! Тебе в Ташкенте на какую улицу?
пишу из Тошкента написал 04.08.2024 16:07
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Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
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Он напомнил, что армия России прорвала линию укреплений, которая была создана сразу после начала вооруженного конфликта-в 2014-м году. После этого российские подразделения не утратили наступательного потенциала и продолжили продвижение, отметил Меркурис.
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В числе проблем украинских военнослужащих эксперт назвал нехватку и людей, и военной техники. В это время Россия обладает в достаточном количестве и тем, и другим и может продолжать наступление, заключил он.
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https://www.youtube.com/watch?v=L8EbF1cZcks
настоящий Баранов А.Ю. написал 04.08.2024 15:02
Киса написал 04.08.2024 11:04
Диего написал 04.08.2024 09:53
Глубинарий написал 04.08.2024 07:11
За время сво из моих 10 знакомых, ушедших туда, 7 уже похоронили. Но трое то вроде живы, хотя от двоих вестей давно нет. Может рискнуть? Если что то хотя бы похоронят за счет государства, на зарплату рабочего хорошоий гроб не купишь
Бандеростану настает полная п и з да написал 03.08.2024 20:49
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Такой сценарий назвал вероятным экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
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"Скорее всего, открытая горячая гражданская война где-то к октябрю месяцу, надо готовиться",сказал он.
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Триггером к этому, по словам Соскина, может стать прорыв фронта. По наступлении этого каждый на Украине будет сражаться сам за себя, добавил эксперт.
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С другой стороны, крах Украины приближает сложившаяся на Украине политическая ситуация, продолжил Соскин. Нахождение страны на грани дефолта уже нельзя считать тайной, подчеркнул он.
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Ранее украинское издание "Страна" усомнилось в прекращении вооруженного конфликта после начала переговоров.
Журналисты издания отмечают, что возобновление диалога не означает прекращения боевых действий. Достичь этого можно только при разработке соглашения, удовлетворяющего обе стороны, подчеркнула "Страна".
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https://www.youtube.com/watch?v=nwB3Xuux6pc
Auk написал 03.08.2024 20:12
Речь разумеется шла о хохляцких гастарбайтерах.
Auk написал 03.08.2024 20:02
на самом деле салат Оливье - это миф. Как и мифы о написал 03.08.2024 16:25
А был шустрый половой Колька Елейкин, мой прапрапра по материнской линии. Который дослужился до главного полового в гостинице Эрмитаж в Москве. И ему позволили подавать блюда поутру гостям: холодную дичь, корнишоны, ланспик, каперсы, маринованную фасолю, раковые шейки, квашенную капустку, паюсную икру.
Блюда выставлялись по-французскому этикету: наподобие шведского стола. Однако ж, Москва - большая деревня. Публика тут была не столичная, не дворяне и не аристократы, а купеческая. Купцы люди простые, и как французские яства употреблять - не ведали.
А потому просто брали все и смешивали в тарелке, наподобие каши. Заливая сверху провансалем. Устав смешивать сами, купцы требовали от полового Коленьки мешать кашу загодя.
Елейкин, дослужившись до управляющего, сменил неблагозвучную свою фамилию на Оливье, а потом и имя на люсьен. Но мешать каши купцам не перестал, приписав изобретение этого варева себе.
Вот почему никто якобы не знал оригинального рецепта: потому что каждому купцу каша мешалась по его причудам. Кому-то с икрой и рябчиками, а кому-то с ланспиком и раковыми шейками.
Так появился салат Оливье. Не из гастрономического эксперимента, а из дремучего невежества.
Шах и мат, патриоты!
(И.С.)