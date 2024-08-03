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Московский листок

Нам устроят сплошной караванинг

Опубликовано 03.08.2024 в разделе комментариев 15

рабочие капитализм
Нам устроят сплошной караванинг

Депутаты Госдумы проанализируют недостатки уже разработанных туристических автомаршрутов и предоставят данные в Минэкономразвития, сообщила ТАСС зампредседателя думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко (фракция "Единая Россия") по итогам прошедшей в ГД встречи по обсуждению создания информационно-навигационной сети для автотуристов.

А депутата от "Единой России" точно знают, чем должен заниматься законодатель в парламенте?

Как, в свою очередь, рассказал ТАСС президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга, "получился интересный живой диалог с участием представителей Минэка, крупных участников цифровых платформ, где были выявлены определенные проблемы".

Я думаю, да, с караванингом есть проблемы. Особенно с подкустовым отливанингом и дорожным озвиздюлингом.

Но теперь депутаты проложат нам маршруты, установят туалеты и будем ездить по родной стране туда и обратно куда захотим. Хоть на Колыму, хоть в Сочи. Пока не надоест.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 15
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EdwinBug
EdwinBug написал 05.08.2024 00:19
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(без названия)
ншблшбгш написал 05.08.2024 00:13
Мочи шумных водителей и алкоголиков !
Русская тишина
Сейчас в городах появилось быдло, которое считает, что днем и ночью тысячи людей должны слушать шум его автомобиля или мотоцикла, который это быдло создает специально (мотоциклисты, автопердуны, дрифтеры и т.п.). Одна мразь создает проблемы целым кварталам - тысячам людей. Такие маргиналы - это около 0,01% всех автомобилистов. Транспорт, например, электрички, метро, автобусы делают все более тихими, ставят заборы-шумовые барьеры, водителям запрещено бибикать просто так, полиции и скорым запрещено подавать сигналы сирены просто так, машины ФСО также следуют этим правилам; режим тишины также соблюдают люди в домах и организации, а эта мразь позволяет себе шум, который возникает не в результате полезного процесса, например, в случае электрички, которая перевозит людей. Мотоциклисты в результате опасного вождения виноваты в 10% всех смертей от ДТП, так как водители автомобилей не успевают среагировать на действия мотоциклистов. При этом СМИ в ДТП всегда винят водителей автомобилей, которые в силу инерции не могут реагировать на психов-мотоциклистов. Мотоциклисты &#8212; это психопаты убийцы и самоубийцы. Тысячи людей, например, врачи не высыпаются из-за шумной мрази. Они бросают вызов большинству. Мотоциклисты - грабители и торговцы наркотиками из-за мобильности и скорости мотоцикла. Всю эту шваль не зря называют автопердунами &#8212; они буквально пердят на окружающих.
В случае шумного водителя зафиксируйте время и улицу, где было нарушение. Если есть возможность снимите видео нарушения, а еще лучше нарушителя или номер транспортного средства. Это легко делается на перекрестках со светофорами, так как там они останавливаются. Во многих случаях нарушителя, зная улицу и время, особенно ночью можно потом определить по уличным камерам. Особенно ценно - место постоянной стоянки такой машины или мотоцикла, место проживания водителя. Данные таких водителей также часто сливают сами сотрудники ГАИ. Важное расположение &#8212; это окна, выходящие на перекрестки со светофорами, где быдло и вынуждено останавливаться.
Сообщите о нарушении по телефону 112, в правоохранительные органы, мерию и т.д. Важно каждое сообщение &#8212; звонок, пост. Сейчас за работу по таким персонажам сотрудникам полиции и Росгвардии доплачивают. Это касается и алкоголиков.
В некоторых случаях вы так же можете опубликовать данные в Интернете, в том числе анонимно с соответствующим хештегом в телеграмме, даркнет. В этом случае с быдлом или их родственниками весьма вероятно поговорят уже по-другому. Таким образом многие районы российских городов уже освободились от этого дерьма. Некоторые из них были убиты. Такая же история была с самокатчиками. После того, как некоторых из них отправили на тот свет, государство задумалось об ограничении самокатов.
В мягком варианте мотоцикл или авто можно сжечь, разбить, подкинуть наркотики или патроны, облить кислотой или смывом краски, залить узлы эпоксидной смолой. Под колеса можно подложить прокольщики типа противотанковых ежей. Так же можно работать по быдлу и его родственникам в информационном пространстве.
В жестком варианте можно нанести яд. В машину можно подкинуть радиоактивную пыль, заразу с радиоактивных могильников и скотомогильников в воздухозаборник. Можно создать условия для ДТП. Можно подкинуть на дорогу спотыкатели, натянутые тросы, в результате чего мотоциклист попадет в ДТП. Можно ослабить следующие связи: связь руля и переднего колеса, крепление переднего колеса, дисковый тормоз переднего колеса, педаль заднего тормоза, подача масла, залить в бензобак песок/кислоту, нанести на заднее колесо клеевой воспламеняющийся от температуры состав. Такими ДТП в Ирландии решили эту проблему в 80 годах. Полиция никогда не будет рассматривать такое ДТП как покушение, если можно &#171;рассмотреть&#187; более простые варианты.
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Martinmok
Martinmok написал 04.08.2024 23:25
For What Purpose Enlisting One State Welfare Incapacity Counsel Proves to Be Essential.
Employing A Government Aid Ineptness Lawyer Proves to Be Key.
The Sensitive Social Aid Runs countless efforts from layoff benefits to public support, and also takes care of disability payments for folks unable to engage in employment due to protracted ailment or harm. As with all complicated group, there are policies and rules which must be followed by this body in sequence to get beneficial outcomes. In need of the knowledgeable Social Security Act counsel May be necessary.
Bringing on the skilled SSD lawyer may help you handle the intricacies of Social Security Administration State Supplementary Assistance, raising your possibility of sanction for benefits. They may assure that your proposal is lodged accurately and includes substantiating medical evidence; in addition, they understand how to accumulate this evidence speedily so it is not put forward late; in addition, they could circumvent offering irrelevant data that might trigger delays and denials by the Supportive Security Arrangement.
Your disability specialist will also ready you for a hearing with Social Security Administration if your claim is rejected, by outlining what to await at it and clarifying any of your queries about what happens there. They may guide with supplying additional proof and inquiring the justice who heard your legal case to look over their decision and query witnesses or vocational experts called by Social Security to testify on your behalf, which can enhance the probability that an early disability appeal prevails if at first denied. Social security disability attorneys will recoup any past due perks because of changes in the starting date, which symbolizes when your condition began. Competent disability supporters could guide with recovering any past due privileges that could have been lost attributable to changes in the starting date or when your condition began.
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(без названия)
батарея А.Б. написал 04.08.2024 19:31
съезди на озеро комо. погрей кости у соловья. по мкаду еще можно...
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В Хохлостане митингующие западэнцы потребовали отпустить мобилизованных
и шо вы думаете? Их уже отпустили-) написал 04.08.2024 16:03
В Ковеле на западе Украины митингующие потребовали отпустить мобилизованных.
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В городе Ковель Волынской области на западе Украины проходит митинг с требованием отпустить местных мужчин, задержанных сотрудниками военкомата. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
-
На опубликованных видеороликах видно, что на место прибыли сотрудники полиции, здание военкомата оцеплено, однако столкновений пока не наблюдается.
Протестующие продолжают прибывать к зданию военкомата.
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Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что в стране около 200 тысяч мужчин поступают в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации. По его словам, об этом свидетельствует рост числа украинцев старше 25 лет, которые решили получить образование после начала боевых действий.
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Valentyn Ogirenko / Reuters
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что еще ждать от госдуры
В.В. Плутин написал 04.08.2024 07:00
новость для постоянной рубрики "Из жизни кнопкодавов"
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раб Божий Сорин И.Л.-
советник НАТО: Россия чрезвычайно сильна написал 03.08.2024 20:43
Армия России имеет серьезное преимущество над Вооруженными силами Украины из-за хорошей адаптации к текущим реалиям на полях сражений.
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Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive рассказал бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бо.
-
"Российские войска просто адаптировали общую структуру к новым реалиям на местах, и они делают это постоянно, и именно в этом они чрезвычайно сильны и сильнее Украины, и по этой причине, на самом деле, ВСУ проигрывают сейчас",сказал эксперт.
-
Он подчеркнул, что ВСУ сейчас испытывают серьезную нехватку техники и живой силы. Бо добавил, что Киев не может решить эту проблему в связи с отсутствием необходимой программы обеспечения и системы управления.
-
Ранее экс-советник Пентагона, подполковник американских вооруженных сил в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Россия и ее президент Владимир Путин готовы дать симметричный ответ США за экспансию НАТО к рубежам страны.
Он также добавил, что Вашингтон продолжает терять контроль над ситуацией в мире.
-
https://www.youtube.com/watch?v=n4fVpFgt0tE
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Re:головне
Hatt написал 03.08.2024 19:50
Для кацапов будет не караванинг, а эшелонинг. С дыркой в полу вагона. На Воркуту, Магадан, Норильск, Потьму. Короче архипелаг ГуЛаг в новой глянцевой обложке. Но зато теперь вместо лагерного номера будет лагерный Qr-код.
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(без названия)
Н-ст написал 03.08.2024 16:43
Толи дело кнр.си Дзи пин не разу не Мао дзе дунь..или кто там посередке..но первая экономика мира..и рефа ..19-й демократ Путин..по моему шесть ассанировали..оказалось надо ассанировать борухов,этих бесконечно ФСО за 20 ярдов зелени найдет..и вот..упали ниже Нигерии ,если военку отнять,а если прибавить 5-я..тока в окопах как была безнадега так и осталась..зато все нормуль кому воцна-мать ридна ,в рефе..убито 150 тысяч в 2024..причастные подняли гешефт на 150 ярдов зелени..мерикося просела на трюллик ..850 ярдов свои похватали..если Анатоль думает что Руссы тупы про москвостан...ну думай
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(без названия)
Н-ст написал 03.08.2024 16:36
Анатоль..живи..ты наша последняя надежда..везде бан от дерьмократов..если Грецию брать и демократию...это власть семей,которые только могут в нее избираться..прикинь ..северная Корея гольная демократия
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(без названия)
Н-ст написал 03.08.2024 16:32
Это..москвобадское дерьмо,изображающее правительство ,но расконсирвирующее позавчера зкп СССР под Байкалом..типа китаец лучше чем натовец и Руссы под Уралом..вам не повезет..китаец правильно знает с кого органы наживую вытаскивать..самая страшная казнь..расстрел счас редко..почему органы без наркоза у коррупционеров вытаскивают..а чисто приживаемость выше у правильных людей,наркоз минус40 процентов..нафига время и деньги терять?
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(без названия)
Н-ст написал 03.08.2024 16:27
В рефе есть такой бандеровец фигурист..Кондратюк..долго решал или быть в международке суперой у Бандеры в Канаде или евреем..решил быть евреем картавым.но не свезло..несмотря на протежуху от педофильского лобби кремля..есть такая группка,сугубо девственницы 15-16..ну или 10-12.сначала трусова засветила,что он много кого непрерывно любит,а позавчера баранова.двадцатилетка любит сугубо девственниц15-16..и она готова к суду ,если педофил кремлевского лобби дернется ..у не есть доказательства..кстати был такой химический Али..так вот это химический педофил..сыпал в питье..и его дружки такие же..а потом бывшие девки пишут..я в тумане..ничего не соображаю..
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(без названия)
Н-ст.. написал 03.08.2024 16:20
Пловчихи пишут трафарет ,в области треугольник..нет дудки..тоеся я не мужик..часть пловчих на бассейнах пишет такое ..те кто решают,заразились или плыли в говнянке Макрона и Баха..ничо не пишут..там типо тока ориг..
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(без названия)
ходжа написал 03.08.2024 15:33
И каждом установленном туалете будут втулки от рулона конституции. Проанализировали они... Я бы этим идиотам говно свое на анализ не доверил.
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раб Божий Сорин И.Л.-
меня однажды спросили, как написал 03.08.2024 14:12
сделать так, чтоб банан не чернел. И я ответил загорайте в плавках.
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