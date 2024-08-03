Нам устроят сплошной караванинг

Депутаты Госдумы проанализируют недостатки уже разработанных туристических автомаршрутов и предоставят данные в Минэкономразвития, сообщила ТАСС зампредседателя думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко (фракция "Единая Россия") по итогам прошедшей в ГД встречи по обсуждению создания информационно-навигационной сети для автотуристов.
А депутата от "Единой России" точно знают, чем должен заниматься законодатель в парламенте?
Как, в свою очередь, рассказал ТАСС президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга, "получился интересный живой диалог с участием представителей Минэка, крупных участников цифровых платформ, где были выявлены определенные проблемы".
Я думаю, да, с караванингом есть проблемы. Особенно с подкустовым отливанингом и дорожным озвиздюлингом.
Но теперь депутаты проложат нам маршруты, установят туалеты и будем ездить по родной стране туда и обратно куда захотим. Хоть на Колыму, хоть в Сочи. Пока не надоест.
А.Б.
|
|
EdwinBug написал 05.08.2024 00:19
ншблшбгш написал 05.08.2024 00:13
Русская тишина
Сейчас в городах появилось быдло, которое считает, что днем и ночью тысячи людей должны слушать шум его автомобиля или мотоцикла, который это быдло создает специально (мотоциклисты, автопердуны, дрифтеры и т.п.). Одна мразь создает проблемы целым кварталам - тысячам людей. Такие маргиналы - это около 0,01% всех автомобилистов. Транспорт, например, электрички, метро, автобусы делают все более тихими, ставят заборы-шумовые барьеры, водителям запрещено бибикать просто так, полиции и скорым запрещено подавать сигналы сирены просто так, машины ФСО также следуют этим правилам; режим тишины также соблюдают люди в домах и организации, а эта мразь позволяет себе шум, который возникает не в результате полезного процесса, например, в случае электрички, которая перевозит людей. Мотоциклисты в результате опасного вождения виноваты в 10% всех смертей от ДТП, так как водители автомобилей не успевают среагировать на действия мотоциклистов. При этом СМИ в ДТП всегда винят водителей автомобилей, которые в силу инерции не могут реагировать на психов-мотоциклистов. Мотоциклисты — это психопаты убийцы и самоубийцы. Тысячи людей, например, врачи не высыпаются из-за шумной мрази. Они бросают вызов большинству. Мотоциклисты - грабители и торговцы наркотиками из-за мобильности и скорости мотоцикла. Всю эту шваль не зря называют автопердунами — они буквально пердят на окружающих.
В случае шумного водителя зафиксируйте время и улицу, где было нарушение. Если есть возможность снимите видео нарушения, а еще лучше нарушителя или номер транспортного средства. Это легко делается на перекрестках со светофорами, так как там они останавливаются. Во многих случаях нарушителя, зная улицу и время, особенно ночью можно потом определить по уличным камерам. Особенно ценно - место постоянной стоянки такой машины или мотоцикла, место проживания водителя. Данные таких водителей также часто сливают сами сотрудники ГАИ. Важное расположение — это окна, выходящие на перекрестки со светофорами, где быдло и вынуждено останавливаться.
Сообщите о нарушении по телефону 112, в правоохранительные органы, мерию и т.д. Важно каждое сообщение — звонок, пост. Сейчас за работу по таким персонажам сотрудникам полиции и Росгвардии доплачивают. Это касается и алкоголиков.
В некоторых случаях вы так же можете опубликовать данные в Интернете, в том числе анонимно с соответствующим хештегом в телеграмме, даркнет. В этом случае с быдлом или их родственниками весьма вероятно поговорят уже по-другому. Таким образом многие районы российских городов уже освободились от этого дерьма. Некоторые из них были убиты. Такая же история была с самокатчиками. После того, как некоторых из них отправили на тот свет, государство задумалось об ограничении самокатов.
В мягком варианте мотоцикл или авто можно сжечь, разбить, подкинуть наркотики или патроны, облить кислотой или смывом краски, залить узлы эпоксидной смолой. Под колеса можно подложить прокольщики типа противотанковых ежей. Так же можно работать по быдлу и его родственникам в информационном пространстве.
В жестком варианте можно нанести яд. В машину можно подкинуть радиоактивную пыль, заразу с радиоактивных могильников и скотомогильников в воздухозаборник. Можно создать условия для ДТП. Можно подкинуть на дорогу спотыкатели, натянутые тросы, в результате чего мотоциклист попадет в ДТП. Можно ослабить следующие связи: связь руля и переднего колеса, крепление переднего колеса, дисковый тормоз переднего колеса, педаль заднего тормоза, подача масла, залить в бензобак песок/кислоту, нанести на заднее колесо клеевой воспламеняющийся от температуры состав. Такими ДТП в Ирландии решили эту проблему в 80 годах. Полиция никогда не будет рассматривать такое ДТП как покушение, если можно «рассмотреть» более простые варианты.
Martinmok написал 04.08.2024 23:25
Employing A Government Aid Ineptness Lawyer Proves to Be Key.
The Sensitive Social Aid Runs countless efforts from layoff benefits to public support, and also takes care of disability payments for folks unable to engage in employment due to protracted ailment or harm. As with all complicated group, there are policies and rules which must be followed by this body in sequence to get beneficial outcomes. In need of the knowledgeable Social Security Act counsel May be necessary.
Bringing on the skilled SSD lawyer may help you handle the intricacies of Social Security Administration State Supplementary Assistance, raising your possibility of sanction for benefits. They may assure that your proposal is lodged accurately and includes substantiating medical evidence; in addition, they understand how to accumulate this evidence speedily so it is not put forward late; in addition, they could circumvent offering irrelevant data that might trigger delays and denials by the Supportive Security Arrangement.
Your disability specialist will also ready you for a hearing with Social Security Administration if your claim is rejected, by outlining what to await at it and clarifying any of your queries about what happens there. They may guide with supplying additional proof and inquiring the justice who heard your legal case to look over their decision and query witnesses or vocational experts called by Social Security to testify on your behalf, which can enhance the probability that an early disability appeal prevails if at first denied. Social security disability attorneys will recoup any past due perks because of changes in the starting date, which symbolizes when your condition began. Competent disability supporters could guide with recovering any past due privileges that could have been lost attributable to changes in the starting date or when your condition began.
<a href=https://disabilitysacramento.com/medical-evidence-for-social-security-disability-appeals/>Seeki
<a href=http://kiga-burggrumbach.de/>Why a Advocate Experienced in Disability Law Is a Valuable Resource</a> 3d684_c
батарея А.Б. написал 04.08.2024 19:31
и шо вы думаете? Их уже отпустили-) написал 04.08.2024 16:03
----------------------------------------------
В городе Ковель Волынской области на западе Украины проходит митинг с требованием отпустить местных мужчин, задержанных сотрудниками военкомата. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
-
На опубликованных видеороликах видно, что на место прибыли сотрудники полиции, здание военкомата оцеплено, однако столкновений пока не наблюдается.
Протестующие продолжают прибывать к зданию военкомата.
-
Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что в стране около 200 тысяч мужчин поступают в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации. По его словам, об этом свидетельствует рост числа украинцев старше 25 лет, которые решили получить образование после начала боевых действий.
---
Valentyn Ogirenko / Reuters
В.В. Плутин написал 04.08.2024 07:00
советник НАТО: Россия чрезвычайно сильна написал 03.08.2024 20:43
============================================
Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive рассказал бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бо.
-
"Российские войска просто адаптировали общую структуру к новым реалиям на местах, и они делают это постоянно, и именно в этом они чрезвычайно сильны и сильнее Украины, и по этой причине, на самом деле, ВСУ проигрывают сейчас",сказал эксперт.
-
Он подчеркнул, что ВСУ сейчас испытывают серьезную нехватку техники и живой силы. Бо добавил, что Киев не может решить эту проблему в связи с отсутствием необходимой программы обеспечения и системы управления.
-
Ранее экс-советник Пентагона, подполковник американских вооруженных сил в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Россия и ее президент Владимир Путин готовы дать симметричный ответ США за экспансию НАТО к рубежам страны.
Он также добавил, что Вашингтон продолжает терять контроль над ситуацией в мире.
-
https://www.youtube.com/watch?v=n4fVpFgt0tE
Hatt написал 03.08.2024 19:50
Н-ст написал 03.08.2024 16:43
Н-ст написал 03.08.2024 16:36
Н-ст написал 03.08.2024 16:32
Н-ст написал 03.08.2024 16:27
Н-ст.. написал 03.08.2024 16:20
ходжа написал 03.08.2024 15:33
меня однажды спросили, как написал 03.08.2024 14:12