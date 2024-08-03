Нам устроят сплошной караванинг

Депутаты Госдумы проанализируют недостатки уже разработанных туристических автомаршрутов и предоставят данные в Минэкономразвития, сообщила ТАСС зампредседателя думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко (фракция "Единая Россия") по итогам прошедшей в ГД встречи по обсуждению создания информационно-навигационной сети для автотуристов.

А депутата от "Единой России" точно знают, чем должен заниматься законодатель в парламенте?

Как, в свою очередь, рассказал ТАСС президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга, "получился интересный живой диалог с участием представителей Минэка, крупных участников цифровых платформ, где были выявлены определенные проблемы".

Я думаю, да, с караванингом есть проблемы. Особенно с подкустовым отливанингом и дорожным озвиздюлингом.

Но теперь депутаты проложат нам маршруты, установят туалеты и будем ездить по родной стране туда и обратно куда захотим. Хоть на Колыму, хоть в Сочи. Пока не надоест.

А.Б.