100 лет Мавзолею Ленина на Красной площади

"Главное в ходе расследования - не выйти на самого себя."

Афоризм

1 августа 2024 года исполнилось 100 лет со дня открытия мавзолея великого революционера Владимира Ульянова - Ленина.

1 августа 1924 года в 18 часов мавзолей открылся — он был деревянным, но по размеру и форме уже напоминал существующий сейчас мавзолей.

В граните мавзолей Ленина возвели к осени 1930 года.

В который раз буржуазные писаки и политиканы подняли крик о необходимости захоронения тела Ленина по христианскому обычаю.

Между прочим, в мавзолее в Херсонской соборной церкви по указанию Екатерины ІІ был похоронен светлейший князь Г. А. Потемкин.

"Тело князя сразу после его кончины было бальзамировано…

Облачённое в парадный генерал-фельдмаршальский мундир, тело князя было положено в двойной гроб: дубовый и свинцовый…

Тело Потёмкина-Таврического покоилось под церковным полом по правую сторону амвона. В полу была сделана подъёмная дверь — через которую спускались в свод, где стоял на возвышении свинцовый гроб, а перед ним находилась икона с горящею пред нею лампадой…

В 1798 году по приказанию императора Павла забальзамированное тело было, по православному обычаю, предано земле", - сообщает Википедия.

Если бы не сумасбродный Павел I, тело Потемкина до сих пор лежало бы там.

Было забальзамировано тело фельдмаршала Барклая де Толли: "Забальзамированный прах был доставлен в фамильное имение Бекхоф (Лифляндская губерния), в полутора километрах к северу от деревни Йыгевесте, и захоронен в семейной усыпальнице (единственном в Эстонии мавзолее, памятник архитектуры), где и по сей день покоится рядом с саркофагом супруги...

Последний раз гробы супругов исследователи вскрывали в 1960-х годах. На тот момент их тела находились в хорошем состоянии, и их лица были узнаваемы. В настоящее время гробы полностью закрыты. Мавзолей открыт как музей со среды по воскресенье с 10.00 до 17.00"

Господам гробокопателям предлагаю потребовать захоронения Барклая де Толли по христианскому обычаю.

Только не сомневаюсь, что они не откликнутся:

Барклай был немецким шотландцем, и за такие призывы не поздоровится ни в России, ни Великобритании, ни в Германии.

Вообще, в XVIII — XIX вв. была мода бальзамировать и пoгрeбaть в саркофагах, так что любителям хоронить по христианскому обычаю есть, где развернуться.

Были забальзамированы и погребены в склепах собора Петропавловской крепости: Петр I, Екатерина II, Павел I, Александр I.

Тело М. И. Кутузова было забальзамировано и погребено в Казанском соборе.

В настоящее время во Франции в мавзолее хранятся останки Наполеона, в мавзолее Нью-Йорка - тело генерала и президента США Улисса Гранта, в соборе Кракова в саркофаге покоится маршал Юзеф Пилсудский.

Есть такое выражение: "Главное в ходе расследования - не выйти на самого себя."