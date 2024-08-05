Первая смерть от голода

Новость печальная - в России впервые умер от голодовки даже не заключенный, а человек, находящийся в СИЗО, не осужденный.

Пианист Павел Кушнир скончался в СИЗО после пятидневной голодовки.

В мае Павла Кушнира задерживают сотрудники ФСБ и обвиняют в призывах к экстремизму за видео, где пианист в стихах критиковал российскую политику. На его канал на момент ареста было подписано всего пять (!!) человек. Павлу грозило до 7 лет лишения свободы - по году на зрителя плюс два сверху.

Я понимаю, когда система расправляется с реальными политическими противниками, Навальным или Немцовым. Не одобряю, конечно, но призназа этим какую-то осмысленность.

Уже с арестом депутата и иноагента Яшина или правозащитника Орлова, кстати, одного из добровольных заложников в Буденновске, что указывает на его несомненные заслуги перед обществом, - не понимаю. У системы есть противники, у любой системы они есть. Тем более, у такой замечательной, как наша... Но это не значит, что все, кто против, должны сесть или умереть.

Включая репрессивную машину, не мешало бы помнить, что она обязательно проедет по "включателям". Уже сегодня посмотрите процент арестованных диссидентов и арестованых чиновников и деятелей "Единой России". Генералы, Герои России, депутаты, сенаторы...

И война тут ни при чем - даже сталинские репрессии на время войны, наоборот, резко сократились, и возобновились уже после победы, чтобы потом под их колесами погибли и Берия, и Абакумов, и другие...

А теперь вот начались смерти. И я не о Навальном, который умер, вполне возможно, и неожиданно, не по сценарию. Но смерть в СИЗО после 5 (!) дней голодовки - этого ж не бывает! В системе лечебного голодания 5 дней даже голодовкой не называют, а только "воздержанием от пищи". Правда, не сухой. Сухие голодовки в лечебных системах не применяются. Но все равно пять дней - это очень мало, от этого не умирают. Если не было других причин.

Первое, что приходит на ум, что 39-летний пианист был не вполне здоров. Но тогда чем он был болен? Непременно проводите судебно-медицинскую экспертизу - умер свободный человек, Кушнир не был осужден, данные экспертизы обязательно должны быть открыты!

Но тогда должен быть и ответ на вопрос, почему смертельно больной человек оказался в СИЗО? Что потребовало его изоляции от общества, какая деятельность в Биробиджанской филармонии была так опасна для государства?

И второе - это если вполне здоровому Кушниру "помогли" уйти из жизни. Такое бывает в СИЗО, и даже не обязательно по вине администрации. Но и на это должен быть дан ответ.

И это не мне надо, это надо самому государству, если оно намерено сохранять хоть какую-то видимость законности и демократии.

А.Б.