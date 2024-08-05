Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Первая смерть от голода

Опубликовано 05.08.2024 в разделе комментариев 3

суд закон
Первая смерть от голода

Новость печальная - в России впервые умер от голодовки даже не заключенный, а человек, находящийся в СИЗО, не осужденный.

Пианист Павел Кушнир скончался в СИЗО после пятидневной голодовки.

В мае Павла Кушнира задерживают сотрудники ФСБ и обвиняют в призывах к экстремизму за видео, где пианист в стихах критиковал российскую политику. На его канал на момент ареста было подписано всего пять (!!) человек. Павлу грозило до 7 лет лишения свободы - по году на зрителя плюс два сверху.

Я понимаю, когда система расправляется с реальными политическими противниками, Навальным или Немцовым. Не одобряю, конечно, но призназа этим какую-то осмысленность.

Уже с арестом депутата и иноагента Яшина или правозащитника Орлова, кстати, одного из добровольных заложников в Буденновске, что указывает на его несомненные заслуги перед обществом, - не понимаю. У системы есть противники, у любой системы они есть. Тем более, у такой замечательной, как наша... Но это не значит, что все, кто против, должны сесть или умереть.

Включая репрессивную машину, не мешало бы помнить, что она обязательно проедет по "включателям". Уже сегодня посмотрите процент арестованных диссидентов и арестованых чиновников и деятелей "Единой России". Генералы, Герои России, депутаты, сенаторы...

И война тут ни при чем - даже сталинские репрессии на время войны, наоборот, резко сократились, и возобновились уже после победы, чтобы потом под их колесами погибли и Берия, и Абакумов, и другие...

А теперь вот начались смерти. И я не о Навальном, который умер, вполне возможно, и неожиданно, не по сценарию. Но смерть в СИЗО после 5 (!) дней голодовки - этого ж не бывает! В системе лечебного голодания 5 дней даже голодовкой не называют, а только "воздержанием от пищи". Правда, не сухой. Сухие голодовки в лечебных системах не применяются. Но все равно пять дней - это очень мало, от этого не умирают. Если не было других причин.

Первое, что приходит на ум, что 39-летний пианист был не вполне здоров. Но тогда чем он был болен? Непременно проводите судебно-медицинскую экспертизу - умер свободный человек, Кушнир не был осужден, данные экспертизы обязательно должны быть открыты!

Но тогда должен быть и ответ на вопрос, почему смертельно больной человек оказался в СИЗО? Что потребовало его изоляции от общества, какая деятельность в Биробиджанской филармонии была так опасна для государства?

И второе - это если вполне здоровому Кушниру "помогли" уйти из жизни. Такое бывает в СИЗО, и даже не обязательно по вине администрации. Но и на это должен быть дан ответ.

И это не мне надо, это надо самому государству, если оно намерено сохранять хоть какую-то видимость законности и демократии.

 А.Б.



Рейтинг:   4.50,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
батарея А.Б. написал 05.08.2024 13:11
да никого не убивали. все живы здоровы сидят на подмосковных дачах жрут ягоды с участка...
Ответить
(без названия)
Судья Бредд написал 05.08.2024 12:06
Путинскому государству уже давно нет никакой необходимости сохранять видимость законности. Да даже при желании оно не могло бы этого сделать, так как за четверть века из судов и правоохранительной системы выдавлены все сколько-нибудь компетентные и порядочные люди. Опора путина - коррумпированная, криминальная и невежественная часть общества. Боюсь, что кроме закрытого форум мск в рф больше не будет ни одного СМИ, что поднимет тему гибели Кушнира
Ответить
Re:головне
Nat написал 05.08.2024 12:04
Кацапские доктора Менгеле льют крокодиловы слезы о замученных узниках ГУЛАГА.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Запретить Олимпиаду как языческое бесование!
Запретить Олимпиаду как языческое бесование!
28.07.2024
"Патриотический социализм"? Или национальный?
"Патриотический социализм"? Или национальный?
21.06.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Почему можно уничтожать Белгород? (4)
Китай постепенно присоединяется к санкциям против РФ (7)
Кажется, найдено лекарство против СПИДа (3)
Первая смерть от голода (3)
100 лет Мавзолею Ленина на Красной площади (2)
Нам устроят сплошной караванинг (15)
Киргизия рассчитывает, что ограничения на работу для трудовых мигрантов не коснутся ее граждан (11)
Сенатора Савельева арестовали по обвинению в организации убийства (16)
Обменяли хулигана?.. (15)
Одесса больше не Одесса (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Авторитаризм или жесткое ограничение воровства - в чём секрет Китая?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Причина замедления YouTube: работа спецслужб или отказ оборудования
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: 100 лет Мавзолею Ленина на Красной площади
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Первая смерть от голода
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мишустинская пятилетка: новое слово в экономической теории
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss