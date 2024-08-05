Кажется, найдено лекарство против СПИДа

Результаты клинических испытаний препарата ленакапавир (Lenacapavir) американской Gilead Sciences, который внутримышечно вводят для защиты от заражения ВИЧ-инфекцией в течение шести месяцев, являются «грандиозным успехом», заявил директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

В клинических испытаниях ленакапавира принимали участие в общей сложности 5300 женщин и девочек-подростков из ЮАР и Уганды в возрасте от 16 до 25 лет, первой группе вводили исследуемый препарат дважды в год, а две другие группы принимали таблетки для доконтактной профилактики ВИЧ (PrEP) Descovy и Truvada.

Как заявляет Gilead Sciences, ни одна из 2134 женщин, которым вкололи ленакапавир, не заразилась ВИЧ. С таблетками случаи заражения были.

Понятно, почему именно надежная профилактика заражения важна для "Черной Африки" - там это все имеет зарактер эпидемии, и оттуда разносится по всему миру.

А.Б.