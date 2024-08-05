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Московский листок

Кажется, найдено лекарство против СПИДа

Опубликовано 05.08.2024 в разделе комментариев 3

медицина эпидемия вирус
Кажется, найдено лекарство против СПИДа

Результаты клинических испытаний препарата ленакапавир (Lenacapavir) американской Gilead Sciences, который внутримышечно вводят для защиты от заражения ВИЧ-инфекцией в течение шести месяцев, являются «грандиозным успехом», заявил директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

В клинических испытаниях ленакапавира принимали участие в общей сложности 5300 женщин и девочек-подростков из ЮАР и Уганды в возрасте от 16 до 25 лет, первой группе вводили исследуемый препарат дважды в год, а две другие группы принимали таблетки для доконтактной профилактики ВИЧ (PrEP) Descovy и Truvada.

Как заявляет Gilead Sciences, ни одна из 2134 женщин, которым вкололи ленакапавир, не заразилась ВИЧ. С таблетками случаи заражения были.

Понятно, почему именно надежная профилактика заражения важна для "Черной Африки" - там это все имеет зарактер эпидемии, и оттуда разносится по всему миру.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
раб Божий Сорин И.Л.- должен заметить, у меня бирполярка, то я чувствую
Передняя часть сохраняет перевернутую написал 05.08.2024 17:14
решетку радиатора и логотип Changan в виде буквы V.
У меня все. Слава россии, нет Слава привет, нет нет Слава богу.
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раб Божий Сорин И.Л.- должен заметить, у меня бирполярка, то я чувствую
себя мужиком, мужичищем, а иной написал 05.08.2024 15:50
захожу в ресторан и вижу, что в зале все переполнено,
ни одного свободного места за столиками.
Достаю телефон и громко говорю в него:
- Срочно приезжайте, она здесь с каким-то мужчиной!
Пять пар тут же встают и покидают заведение.
Ответить
Re:головне
Tali написал 05.08.2024 15:20
Наилучшими кацапскими лекарствами от СПИДа являются полоний и новичок. А еще зарин.
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