Китай постепенно присоединяется к санкциям против РФ

Китайский бренд TCL принял решение прекратить поставки комплектующих российским контрактным производителям телевизоров. В связи с санкционными рисками компания переносит сборку своей продукции в Казахстан.
Ранее телевизоры TCL собирались на заводах «Квант» и STI Group в Воронеже, а теперь, связи с санкционными рисками, производство будет перенесено в Казахстан, где также начнется сборка телевизоров Xiaomi, прекратившей поставки комплектующих еще в 2022 году.
По данным источников, доля Xiaomi на российском рынке телевизоров составляет 10%, а TCL — 6%. Не фатально, но чувствительно.
Вот так оно, с "поворотом на восток". Когда готовишься поворачивать, смотри, куда едешь.
Индия нас уже кинула со своими рупиями, на которые мы продали им туеву хучу нефти, в потом выяснилось, что то, что мы хотели бы приобрести за рупии, в Индии нам не продадут. Зато позволят вложить эти рупии в индийские же предприятия - на востоке нередко снимают по два-три урожая... Или можно просто подтереться этими бумажками.
А в Китае культура ведения бизнеса такая - если ты не обманул партнера, то считай, и не торговал...
Теперь уже китайские банки отказывают русским в обслуживании. Интересно, скоро перестанут принимать юани из России? Видимо, пока недостаточно скопилось...
А.Б.
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Кущ китайский написал 05.08.2024 19:12
А. фон Кац написал 05.08.2024 17:29
себя мужиком, мужичищем, а иной написал 05.08.2024 15:46
Ponti написал 05.08.2024 15:40
дом номер пять написал 05.08.2024 15:12
Zworykin написал 05.08.2024 15:04
дом номер пять написал 05.08.2024 14:40
Есть такой "принцип дырявого забора". Дырявый забор равносилен отсутствию забора.
Чтобы санкции реально заработали, Западу надо разорвать все торговые отношения с основными крупными партнерами России. Это означает лишить себя громадных рынков сбыта. Ради чего?
Уж какие санкции не вводили против КНДР, а разоружить их не получилось. А ведь КНДР даже на карте не видно. В случае с Ираном давно стало понятно - санкции могут сделать дороже логистику, но в итоге ничего не меняют, потому что работает принцип дырявого забора.