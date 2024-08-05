Китай постепенно присоединяется к санкциям против РФ

Китайский бренд TCL принял решение прекратить поставки комплектующих российским контрактным производителям телевизоров. В связи с санкционными рисками компания переносит сборку своей продукции в Казахстан.

Ранее телевизоры TCL собирались на заводах «Квант» и STI Group в Воронеже, а теперь, связи с санкционными рисками, производство будет перенесено в Казахстан, где также начнется сборка телевизоров Xiaomi, прекратившей поставки комплектующих еще в 2022 году.

По данным источников, доля Xiaomi на российском рынке телевизоров составляет 10%, а TCL — 6%. Не фатально, но чувствительно.

Вот так оно, с "поворотом на восток". Когда готовишься поворачивать, смотри, куда едешь.

Индия нас уже кинула со своими рупиями, на которые мы продали им туеву хучу нефти, в потом выяснилось, что то, что мы хотели бы приобрести за рупии, в Индии нам не продадут. Зато позволят вложить эти рупии в индийские же предприятия - на востоке нередко снимают по два-три урожая... Или можно просто подтереться этими бумажками.

А в Китае культура ведения бизнеса такая - если ты не обманул партнера, то считай, и не торговал...

Теперь уже китайские банки отказывают русским в обслуживании. Интересно, скоро перестанут принимать юани из России? Видимо, пока недостаточно скопилось...

А.Б.