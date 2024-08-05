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Московский листок

Китай постепенно присоединяется к санкциям против РФ

Опубликовано 05.08.2024 в разделе комментариев 7

сша китай
Китай постепенно присоединяется к санкциям против РФ

Китайский бренд TCL принял решение прекратить поставки комплектующих российским контрактным производителям телевизоров. В связи с санкционными рисками компания переносит сборку своей продукции в Казахстан.

Ранее телевизоры TCL собирались на заводах «Квант» и STI Group в Воронеже, а теперь, связи с санкционными рисками, производство будет перенесено в Казахстан, где также начнется сборка телевизоров Xiaomi, прекратившей поставки комплектующих еще в 2022 году.

По данным источников, доля Xiaomi на российском рынке телевизоров составляет 10%, а TCL — 6%. Не фатально, но чувствительно.

Вот так оно, с "поворотом на восток". Когда готовишься поворачивать, смотри, куда едешь.

Индия нас уже кинула со своими рупиями, на которые мы продали им туеву хучу нефти, в потом выяснилось, что то, что мы хотели бы приобрести за рупии, в Индии нам не продадут. Зато позволят вложить эти рупии в индийские же предприятия - на востоке нередко снимают по два-три урожая... Или можно просто подтереться этими бумажками.

А в Китае культура ведения бизнеса такая - если ты не обманул партнера, то считай, и не торговал...

Теперь уже китайские банки отказывают русским в обслуживании. Интересно, скоро перестанут принимать юани из России? Видимо, пока недостаточно скопилось...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 7
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Русский с китайцем братья навек
Кущ китайский написал 05.08.2024 19:12
Было у отца три сына. Китаец, индус и русский. Старший умный, средний - так, младший вовсе был кацап.
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Re:
А. фон Кац написал 05.08.2024 17:29
Все идет по плану, но скудоумным не дано этого осознать.
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раб Божий Сорин И.Л.- должен заметить, у меня биролярка, то я чувствую
себя мужиком, мужичищем, а иной написал 05.08.2024 15:46
разок слабенькой девушкой с нежными сисечками, и меня очень раздражает алжирский боксЁр, так отметелила италианку, поговорим об етом.
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Re: КАКЛЫ БУДУТ СОСАТЬ
Ponti написал 05.08.2024 15:40
Аполитично изъясняешься, кацап. Сцapь сказал, что надо импopтозамещать. А за такие антипатриотичные слова можешь присесть лет на десять. И кстати соси, не отвлекайся. Тебе никто не запрещает. Разве что радикулит.
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КАКЛЫ БУДУТ СОСАТЬ
дом номер пять написал 05.08.2024 15:12
какол, у нас телевизоров в стране больше, чем людей. А уж каких они брендов - не суть важно. Как там насчет какляцких телевизоров? Их выпуск растет?
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Re:головне
Zworykin написал 05.08.2024 15:04
Кацапы, что с eбaлoм? Где кацапские телевизоры "Рубин", " Темп" и "КВН-49"?
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(без названия)
дом номер пять написал 05.08.2024 14:40
Да какая разница - закупит РФ нужные комплектующие напрямую или через Казахстан? Это ничего не меняет.
Есть такой "принцип дырявого забора". Дырявый забор равносилен отсутствию забора.
Чтобы санкции реально заработали, Западу надо разорвать все торговые отношения с основными крупными партнерами России. Это означает лишить себя громадных рынков сбыта. Ради чего?
Уж какие санкции не вводили против КНДР, а разоружить их не получилось. А ведь КНДР даже на карте не видно. В случае с Ираном давно стало понятно - санкции могут сделать дороже логистику, но в итоге ничего не меняют, потому что работает принцип дырявого забора.
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