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Московский листок

Почему можно уничтожать Белгород?

Опубликовано 05.08.2024 в разделе комментариев 4

украина европа война киев
Почему можно уничтожать Белгород?

Западные партнеры разрешили украинским войскам наносить удары американскими ракетами по Белгороду, но не дальше, заявил представитель группировки ВСУ "Харьков" Виталий Саранцев, слова которого приводит испанская газета Pais.

"Мы можем достигать Белгорода, не дальше", — сказал он.

А почему Белгород можно? Это не к украинцам вопрос, а к Америке.

 А.Б.



Рейтинг:   2.00,  Голосов: 1
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Всего комментариев к статье: 4
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А если не ракетами, то можно?
Кущ хихикает написал 05.08.2024 18:51
Пан Баранов, готовься писать длинную гневную статью на тему 'Как они посмели' и 'Куда смотрит наше военное руководство' )))))
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Re: Почему можно уничтожать Белгород?
098765 написал 05.08.2024 15:56
А почему можно украинские города бомбить? Кто разрешил?
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Re:головне
Arte написал 05.08.2024 15:13
Никому Белгород наxep не вcpaлся тратить на него дорогие ракеты и беспилотники. А вот выкурить из него чекистских кацапов, фсиновцев, мусоров и прочую вооруженную cвoлoчь - совсем другое дело
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коллега, ты знаешь, как США принудили япошек к миру?
они уничтожили Хиросима и написал 05.08.2024 14:22
Нагасаки, а затем сказали сдавайся, или уничтожим Токио.
(И.С.)
легко на сердце от заметки без привычных инсинуаций!
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