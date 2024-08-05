Почему можно уничтожать Белгород? украина европа война киев Западные партнеры разрешили украинским войскам наносить удары американскими ракетами по Белгороду, но не дальше, заявил представитель группировки ВСУ "Харьков" Виталий Саранцев, слова которого приводит испанская газета Pais. "Мы можем достигать Белгорода, не дальше", — сказал он. А почему Белгород можно? Это не к украинцам вопрос, а к Америке. А.Б.



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