Почему можно уничтожать Белгород?

Западные партнеры разрешили украинским войскам наносить удары американскими ракетами по Белгороду, но не дальше, заявил представитель группировки ВСУ "Харьков" Виталий Саранцев, слова которого приводит испанская газета Pais.
"Мы можем достигать Белгорода, не дальше", — сказал он.
А почему Белгород можно? Это не к украинцам вопрос, а к Америке.
А.Б.
|
|
Кущ хихикает написал 05.08.2024 18:51
098765 написал 05.08.2024 15:56
Arte написал 05.08.2024 15:13
они уничтожили Хиросима и написал 05.08.2024 14:22
(И.С.)
легко на сердце от заметки без привычных инсинуаций!