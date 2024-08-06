Зеленский заговорил о мире, но как-то не спеша...

Украине следует подготовить базу для заключения мира с Россией уже в этом году, заявил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

По словам президента, «неизменная цель» украинских властей — подготовить «реальную основу для справедливого окончания конфликта».

В июле украинский лидер допустил возможность переговоров с президентом России, хотя ранее ввел запрет на это на законодательном уровне. И что он решит завтра, если ситуация как-то изменится?

И что в этом году - мир или только база для заключения мира? База тоже лучше, чем ничего, но время идет, и люди гибнут.

Понятно, что Запад и Восток это волнует в последнюю очередь - меньше народа, больше кислорода, но и Россия, и Украина - это страны с сильно пониженной рождаемостью, и потери в большой войне уже можно относить для нас к невосполнимым.

Я напомню, что к концу Афганской войны много писали и демографических последствиях потерь, хотя потеряно было всего около 14 тысяч человек, а население СССР было вдвое больше российского. Но гибли молодые мужчины, не успевшие завести детей, и на демографии это заметно отразилось.

Военные потери вещь секретная, но уверенно можно сказать, что они больше афганских. Особенно в процентном отношении на Украине, там уже в некоторых регинах заметно обезлюдело... Добавим сюда инвалидов и калек, которые не смогут завести детей даже по чисто экономическим соображениям - не на что. Включим в подсчет и эмиграцию, особенно на Украине, из которой обратно вернутся далеко не все. Да и в России ситуация не слишком благополучна, далеко не...

Получается, что мы продолжаем очищать территорию для кого-то третьего.

Может, достаточно?..

А.Б.