Зеленский заговорил о мире, но как-то не спеша...

Украине следует подготовить базу для заключения мира с Россией уже в этом году, заявил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
По словам президента, «неизменная цель» украинских властей — подготовить «реальную основу для справедливого окончания конфликта».
В июле украинский лидер допустил возможность переговоров с президентом России, хотя ранее ввел запрет на это на законодательном уровне. И что он решит завтра, если ситуация как-то изменится?
И что в этом году - мир или только база для заключения мира? База тоже лучше, чем ничего, но время идет, и люди гибнут.
Понятно, что Запад и Восток это волнует в последнюю очередь - меньше народа, больше кислорода, но и Россия, и Украина - это страны с сильно пониженной рождаемостью, и потери в большой войне уже можно относить для нас к невосполнимым.
Я напомню, что к концу Афганской войны много писали и демографических последствиях потерь, хотя потеряно было всего около 14 тысяч человек, а население СССР было вдвое больше российского. Но гибли молодые мужчины, не успевшие завести детей, и на демографии это заметно отразилось.
Военные потери вещь секретная, но уверенно можно сказать, что они больше афганских. Особенно в процентном отношении на Украине, там уже в некоторых регинах заметно обезлюдело... Добавим сюда инвалидов и калек, которые не смогут завести детей даже по чисто экономическим соображениям - не на что. Включим в подсчет и эмиграцию, особенно на Украине, из которой обратно вернутся далеко не все. Да и в России ситуация не слишком благополучна, далеко не...
Получается, что мы продолжаем очищать территорию для кого-то третьего.
Может, достаточно?..
А.Б.
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дом номер пять написал 06.08.2024 17:05
увкаепнргошлщ написал 06.08.2024 16:57
На 2018 год насчитывалось приблизительно 400 значимых негосударственных организаций (НКО) по всему миру, которые имели значительное влияние на глобальном и национальном уровнях. НКО отличаются по уровню финансирования. Например, бюджет Human Rights Watch оценивается в сотни миллионов долларов. Многие правительства недовольны работой НКО, поскольку они вмешиваются в государственные дела, представляя интересы глобального бизнеса. Кроме того, НКО, в основном работающие на левом спектре, противоречат интересам правых сил многих стран.
В 2023 году в даркнет была опубликована взломанная переписка фонда Шваба (The Schwab Foundation for Social Entrepreneurship), связанного с Форумом в Давосе. Среди прочего, было раскрыто, что, по их оценкам, по всему миру между 2019 и 2022 годами были нейтрализованы около 40% значимых НПО. Методы нейтрализации включают ликвидацию ключевых лиц, представленную списком странных смертей, и сбор компрометирующей информации. Например, цитируются случаи, связанные с Honorary Board или Amnesty International, касающиеся смерти Ясира Арафата.
Исполнители в переписке не называются, но предполагается, что субъектами таких действий являются разведывательные агентства нескольких стран, такие как Япония и Китай, и политические силы, такие как республиканская партия США. Фонд Шваба недоволен тем, что организации не закрываются, а над устанавливается контроль. Часто НКО заставляют публиковать информацию, благоприятную для правительства, в то время как правительства получают доступ к планам глобальных корпораций. Местные НКО также часто используются для дискредитации идеи глобализации как таковой. В 2021 году сразу в нескольких западных изданиях, например, Foreignpolicy или Economist, были опубликованы материалы о глобальном росте правого экстремизма и неспособности современного мира, а значит НКО, справится с возложенными на них задачами. В 2021 году несколько западных изданий, таких как Foreign Policy или The Economist, опубликовали материалы о глобальном росте правого экстремизма и неспособности современного мира, а значит и НКО, справиться с задачами, которые перед ними стоят.
711 написал 06.08.2024 13:30
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забавно. пчелы против меда.
Pax написал 06.08.2024 12:29
Новости военной истории написал 06.08.2024 10:54