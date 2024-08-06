"Патриоты" проворовались

Уголовное дело о многомиллионном хищении в парке "Патриот" было возбуждено перед обысками и выемкой документов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Директор парка Вячеслав Ахмедов не признает вину в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, однако готов сотрудничать со следствием.

С замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майором Владимиром Шестеровым, который является другим фигурантом дела, продолжаются следственные действия.

Ахмедов и Шестеров были задержаны по делу о мошенничестве. По данным следствия, они вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, направленных на обеспечение работы парка и конгрессно-выставочного центра.

Тут и комментировать особо нечего, было с самого начала ясно, что щедрое финансироование этого непонятного объекта Минобороны не могло не привлечь корыстного интереса. И что участники проекта действовали отнюдь не на голом патриотизме - патриотизм нынче не голый, а очень хорошо оплачивается. Но, видимо, недостаточно, раз патриотам приходится и самим обеспечивать себе достойные доходы...

А.Б.