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Московский листок

"Патриоты" проворовались

Опубликовано 06.08.2024 в разделе комментариев 5

минобороны мошенничество патриоты
"Патриоты" проворовались

Уголовное дело о многомиллионном хищении в парке "Патриот" было возбуждено перед обысками и выемкой документов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Директор парка Вячеслав Ахмедов не признает вину в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, однако готов сотрудничать со следствием.

С замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майором Владимиром Шестеровым, который является другим фигурантом дела, продолжаются следственные действия.

Ахмедов и Шестеров были задержаны по делу о мошенничестве. По данным следствия, они вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, направленных на обеспечение работы парка и конгрессно-выставочного центра.

Тут и комментировать особо нечего, было с самого начала ясно, что щедрое финансироование этого непонятного объекта Минобороны не могло не привлечь корыстного интереса. И что участники проекта действовали отнюдь не на голом патриотизме - патриотизм нынче не голый, а очень хорошо оплачивается. Но, видимо, недостаточно, раз патриотам приходится и самим обеспечивать себе достойные доходы...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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мы те самые, дебилы, которые плюсуют Соринские высеры,так вот, помнится Сам
рассказывали и так смеялись написал 06.08.2024 14:52
- старичок Сорин, в вашем сердце есть свободное место для меня?
- Да! Вам какой ряд?
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(без названия)
ходжа написал 06.08.2024 12:53
Дык, еще Михаил Евграфович наш, Салтыков-Щедрин, говорил : "Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли".
Поэт Жемчужный писал про патриотизм:
&#171;Свершив поход на нигилизм
И осмотрясь не без злорадства,
Вдались они в патриотизм
И принялись за казнокрадство&#187;.
(&#171;В альбом современных портретов&#187;, 1890)
&#171;Как завелось у вас однажды,
Так, видно, будет и вперед:
Хоть грабит патриот не каждый,
Но что ни вор, то &#8212; патриот&#187;.
(&#171;Сказка о глупом бесе и мудром патриоте&#187;, 1883)
А еще раньше было сказано: Патриотизм - последнее прибежище негодяя.
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Сшил как то сорин себе вышиванку и его определили в нацисты
Лапиньш написал 06.08.2024 12:38
Короче посадки армейских воров продолжаются и к осени НКВД Патрушев достал из под полы револьвер и хочет арестовать главного воровая армии Чучмека это который, как вам известно , при жизни себе музей открыл чучмекский на своей родине чучмекстане. Но остаются еще в силе воры вертикали и они противятся посалкам своих подельников. А давайте их просто отпустим в страны врага НАТО и пусть там на наворованное с армейского бюджета и живут припеваючи -говорят подельники армейских воров. Но Патрушев тоже в силе и показывает им фак на их хитрые жопы. А вот вам пропеллер воры. Воры бояться Патрушева и готовы даже целовать его ноги и все остальное как главный борец с геями и сам главный Негей володин который пидарас. Если морковь сажают весной, то воров будут грести и высаживать к осени пачками.
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Re:головне
Rex написал 06.08.2024 12:23
А почему слово патриоты забрано в лапки? Потому, что это не патриоты, а гнойные кацапские пидopы. Которые тратят гроши на всякую показуху и пoeбeнь. Но это же хорошо. Меньше грошей, меньше стреляющего железа - больше задвyxcoченных кацапов.
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Тут и комментировать особо нечего, ваш Сорин
это шутка эволюции, которая скрестила Рахметова с написал 06.08.2024 11:52
Z Маниловым
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