"Патриоты" проворовались

Уголовное дело о многомиллионном хищении в парке "Патриот" было возбуждено перед обысками и выемкой документов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Директор парка Вячеслав Ахмедов не признает вину в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, однако готов сотрудничать со следствием.
С замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майором Владимиром Шестеровым, который является другим фигурантом дела, продолжаются следственные действия.
Ахмедов и Шестеров были задержаны по делу о мошенничестве. По данным следствия, они вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, направленных на обеспечение работы парка и конгрессно-выставочного центра.
Тут и комментировать особо нечего, было с самого начала ясно, что щедрое финансироование этого непонятного объекта Минобороны не могло не привлечь корыстного интереса. И что участники проекта действовали отнюдь не на голом патриотизме - патриотизм нынче не голый, а очень хорошо оплачивается. Но, видимо, недостаточно, раз патриотам приходится и самим обеспечивать себе достойные доходы...
А.Б.
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рассказывали и так смеялись написал 06.08.2024 14:52
- Да! Вам какой ряд?
ходжа написал 06.08.2024 12:53
Поэт Жемчужный писал про патриотизм:
«Свершив поход на нигилизм
И осмотрясь не без злорадства,
Вдались они в патриотизм
И принялись за казнокрадство».
(«В альбом современных портретов», 1890)
«Как завелось у вас однажды,
Так, видно, будет и вперед:
Хоть грабит патриот не каждый,
Но что ни вор, то — патриот».
(«Сказка о глупом бесе и мудром патриоте», 1883)
А еще раньше было сказано: Патриотизм - последнее прибежище негодяя.
Лапиньш написал 06.08.2024 12:38
Rex написал 06.08.2024 12:23
это шутка эволюции, которая скрестила Рахметова с написал 06.08.2024 11:52