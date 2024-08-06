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Московский листок

В Подмосковье изменятся планы перевода земельных участков

Опубликовано 06.08.2024 в разделе комментариев 0

земля строительство
В Подмосковье изменятся планы перевода земельных участков

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области предлагает изменить правила перевода сельскохозяйственных земель под застройку.

В частности, власти региона предложили повысить платеж за смену вида разрешенного использования (ВРИ) участков под дальнейшее возведение на них объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и дач, а также установить минимальный размер участков земель под сельское хозяйство, чтобы исключить их дробление с перепродажей под дачи.

План подмосковных властей предусматривает рост платежа за смену разрешенного использования в десять раз — с текущих 10 до 100% от разницы кадастровых стоимостей участка.

Власти региона предлагают ввести минимальный размер сельскохозяйственного участка в 2 га. Это должно решить вопрос с дроблением сельскохозяйственных массивов.

 А.Б.



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