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Московский листок

Запад не готов тратить деньги на восстановление Украины

Опубликовано 06.08.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Запад не готов тратить деньги на восстановление Украины

Страны Запада не горят желанием тратить деньги своих граждан на восстановление Украины, пишет бывший операционный директор Агентства США по международному развитию Макс Приморац в статье для Wall Street Journal.

По оценке Всемирного банка, восстановление Украины обойдется в полтриллиона долларов. Украина настаивает на том, что ей необходимо в два раза больше. Возможно, но...

"Ни в США, ни в Европе нет желания использовать доллары налогоплательщиков для финансирования восстановления Киева", — отметил Макс Приморац.

По мнению эксперта, Украина должна провести экономические реформы и предоставить американским инвесторам доступ к сельскохозяйственному, технологическому и оборонному секторам страны. И от Киева потребуется приватизировать или ликвидировать 3500 государственных предприятий.

Мне кажется, на таких условиях безоговорочная капитуляция выглядит экономически куда целесообразней.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
дом номер пять написал 06.08.2024 17:09
В бюджете Германии на следующий год помощь каклам сокращена с 8 до 4 млрд евро. Что характерно - в Бундестаге никто и не возражал. Одни одобрили, другие промолчали.
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