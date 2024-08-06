Запад не готов тратить деньги на восстановление Украины

Страны Запада не горят желанием тратить деньги своих граждан на восстановление Украины, пишет бывший операционный директор Агентства США по международному развитию Макс Приморац в статье для Wall Street Journal.

По оценке Всемирного банка, восстановление Украины обойдется в полтриллиона долларов. Украина настаивает на том, что ей необходимо в два раза больше. Возможно, но...

"Ни в США, ни в Европе нет желания использовать доллары налогоплательщиков для финансирования восстановления Киева", — отметил Макс Приморац.

По мнению эксперта, Украина должна провести экономические реформы и предоставить американским инвесторам доступ к сельскохозяйственному, технологическому и оборонному секторам страны. И от Киева потребуется приватизировать или ликвидировать 3500 государственных предприятий.

Мне кажется, на таких условиях безоговорочная капитуляция выглядит экономически куда целесообразней.

А.Б.