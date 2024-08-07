Гребаный бордюринг

Дней так пять назад повесил на Социал ЗА очередной опрос на тему "бордюринга".

Москвичам: как вы относитесь к "бордюрингу"?

Всего 1,3 тыс. голосов, обычно бывает в 5-10 раз больше, но тема вроде бы локальная, и не слишком волнительная - пока тебя самого лично не коснется.

И вот ответы:

Хорошее большое дело - 2 %

Перевод бюджетным деньгам - 21 %

Ответ на вопрос: "Как украсть миллион?" - 77 %

Сказать честно, я другого и не ожидал. Только 2 процента опрошенных считают ежесезонную замену бордюров и асфальта "хорошим большим делом". Позже я даже скажу, кто эти 2 процента москвичей.

Вопрос перевода бюджетным деньгам тоже очевиден -у меня, например, прямо сейчас под окнами меняют вполне еще годные бордюры на новые. Старые простояли бы еще лет сто. Но какая с того выгода?

Ну и ответ на вопрос: "Как украсть миллион?" - две трети опрошенных. То есть две трети москвичей абсолютно точно уверены, что эти деньги будут украдены. Или уже украдены.

А почему об этом не трубят все городские СМИ, которые содержатся из городского бюджета? Ведь на страже этого бюджета им стоять, помимо всего, должно быть выгодно... Но выгодней стоять на страже номенклатурного столичного общака, каковым и являются доходы от этого бордюрного процесса.

Поясню. Вот сейчас стало выясняться, что посаженный прямо в парадном мундире заместитель министра обороны Тимур Иванов как минимум часть выведенных из оборонного бюджета не украл, а профинансировал некие проекты, которые финансировать "по-белому" было категорически невозможно. И никто в мире этого "по-белому" и не финансирует.

То есть замминистра держал некий общак самого высокого уровня, можно сказать, государственный общак. Ну и, естественно, как всякий держатель общака с него сам и кормился. Что по понятиям - норма. Если, конечно, брал по понятиям. А возможно, взял как-нибудь не по чину. Или просто надо было кого-то покарать для внушения остальным.

Похожая история, полагаю, и с этим парком "Патриот", совершенно бессмысленным с точки зрения национальной обороны. Как бессмыслекн и танковый балет, который там устраивали, для задач танкового боя. Но на парк "Патриот" шли абсолютно нетиповые суммы на нетиповые расходы, то есмть можно было списывать в общак любые деньги.

И та же история с бордюрингом в Москве. Никто не знает, сколько это на самом деле стоит. Но полагаю, существенно меньше, чем указано в смете. Непонятно как экипированные представители окрестных народов, с непонятным инструментом, с апрели ковыряют наш район, и, наконец, добрались и ко мне под окна. Пыль, шум, грязь, не пройти, наконец.

Все почему-то ненавидят рабочих нерусской национальности, хотя их бы надо пожалеть - они питаются не в рабочей столовой, а каким-то говном прямо у меня под окном, сев на покоцанный ими же асфальт. Потом они идут справлять малую и большую. нужду по окрестным кустам - никто мобильных сортиров, как положено, им не подвез. Хорошо хоть ночевать уезжают куда-то, а не роют себе норы прямо на газонах.

Нет, это не те 2 процента, что считают бордюринг нужным и важным делом. Два процента - это чиновничество и около того, кому реально из общака что-то перепадает. К вопросу и масштабе коррупции - в столице 12,5 миллионов населения официально, то есть порядка 250 тысяч коррупционеров - это целая армия. Причем побольше 58-й армии, командующий которой сейчас загремел под следствие за коррупцию. Я-то знаю, что герой и коррупционер могут быть у нас одним и тем же человеком. И в Главной военной прокуратуре знают это куда как лучше меня, но понимают и то, что если пересажать всех коррупционеров, то и героев не останется... Поэтому сажают выборочно.

Так всегда было. Цезарь вернулся в Рим, ограбив Галлию, и этих денег хватило, чтобы организовать государственный переворот. Веспасиан ограбил Иудею, а потом заставил Рим срать за денежку. Велизарий ограбил Северную Африку. Но все они великие полководцы. Как и сталинские маршалы, которые везли трофеи вагонами. Мой дедушка, простой офицер, вез чемоданами "гросс-Германия". Солдаты тоже везли, что помещалось на горбу.

Ну и Москва тоже живет на общаке.

И на тех, кого по сути грабят, создавая этот общак. Те 98 процентов, кто проголосовал иначе. Но разве ограбленного спрашивают, удобно ли было ему, пока грабили?

Хотя все это для нашего блага. Чтобы мы могли прочитать в газете, финансирующейся из столичного бюджета, как хорошеет Москва и как хорошо в ней живется москвичам. Чтобы, включив телевизор, мы могли видеть, как хорошо выглядят наши чиновники, как хорошо и дорого они одеты, какой у них прекрасный загар круглый год и какие бриллианты в ушах лучшей половины нашего чиновничества. А заодно полюбоваться новым "поршем" строительного подрядчика и видом на новые небоскребы, в которых живут лучшие люди нашего города.

Хотя не исключаю, что по этим же признакам их будут вскоре выявлять и отправлять туда, где загар не столь хорош и питание неважное. Или в окопы, где оружие и средства защиты совсем не те, что были оплачены по смете. А консервы те, что закупал еще ныне сидящий замминистра по тылу.

И что интересно - через месяц выборы в городскую думу. Вовсю идет избирательная кампания. И что, кто-нибудь поднимает тему бордюринга или еще какую тему, которая по-настоящему волнует горожан? Ответ в самом вопросе.