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Московский листок

Украина вторглась в Курскую область

Опубликовано 07.08.2024 в разделе комментариев 7

украина европа война киев
Украина вторглась в Курскую область

Минобороны России 6 августа сообщило о том, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ.

Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область является очередными террористическим актом со стороны Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Это теракт? Прорыв на территорию РФ из сопредельного государства силами около батальона, при поддержке тяжелой техники у нас теперь называется "терактом"? Это даже для диверсионной операции немного много!

Это прорыв регулярных войсковых формирований на нашу территорию.

Наверно, как гражданин я имею право поинтересоваться, подобные инциденты предполагались, когда в 2022-м году планировали СВО? Глава внешней разведки тогда честно признался, что его ведомство не вело разведывательную деятельность на территории Украины.

А Генштаб, располагающий собственными средствами разведки, рассчитывал, что спустя 2,5 года СВО, Украина будет наносить такие удары по российской территории? Это всего лишь вопрос, а за спрос денег не берут.

И в Гентабе тоже полагают, что это теракт, а не вторжение?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 7
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Альо! Чо с хлебалом, кацы?
Кущ хихикает написал 07.08.2024 14:08
Где бравурный Мухомор и полрумный Пятнашка? )))
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Так их конечная цель это Москва
Лапишьш написал 07.08.2024 12:46
У этих Москва, а у тех Киев за три дня.
Теперь орастая боядисчп скабеиха орет что еще надо 2.5 года и черпаштим шагом Киев будет взят. И что самое главное. Тем кто курчане залупчане тем ох как ххуево. А кого не касается приграничье далеко просто похуую кого там бомбят и какие там танки. Включил телек и там все хорошо. Ну и хорошо. Ватаны братаны.
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(без названия)
711 написал 07.08.2024 12:33
все хорошо прекрасная маркиза
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Re:головне
Xeno написал 07.08.2024 11:46
Братья и сестры! Дамы и господа! Товарищи и товарки! Ваш сцарь виявився пiдробленим багаторазовим шкiрянiм нацюцюрником.
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Re:головне
Gvin написал 07.08.2024 11:24
Кацапская специальная военная мастурбация пошла не за планом. Яка сумна новина.
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это начало конца
Валерий Воробей написал 07.08.2024 10:51
если вторить логике путинских пропагандонов вроде лядищи марьи захаровой то терактом было и нападение гитлеровской Германии, у них теперь все что против путинщины - теракт, от ценников художницы Саши Скочиленко до рисунка "нет войне", от хохм Галкина до лайка под постом в соцсети, от обстрелов белгородчины и нефтебаз до вторжения дивизии ВСУ. все это зовется "все идет по плану"
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Я же говорил
Кущ хихикает написал 07.08.2024 10:33
Баранов, сиатья недостаточно гневная и возмущенная. Скорее растерянная )))))
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