Украина вторглась в Курскую область

Минобороны России 6 августа сообщило о том, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ.

Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область является очередными террористическим актом со стороны Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Это теракт? Прорыв на территорию РФ из сопредельного государства силами около батальона, при поддержке тяжелой техники у нас теперь называется "терактом"? Это даже для диверсионной операции немного много!

Это прорыв регулярных войсковых формирований на нашу территорию.

Наверно, как гражданин я имею право поинтересоваться, подобные инциденты предполагались, когда в 2022-м году планировали СВО? Глава внешней разведки тогда честно признался, что его ведомство не вело разведывательную деятельность на территории Украины.

А Генштаб, располагающий собственными средствами разведки, рассчитывал, что спустя 2,5 года СВО, Украина будет наносить такие удары по российской территории? Это всего лишь вопрос, а за спрос денег не берут.

И в Гентабе тоже полагают, что это теракт, а не вторжение?

А.Б.