Журналистам инкриминируют госизмену

Преследование эстонскими властями журналистки Светланы Бурцевой, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, является очередной "политической заказухой", чтобы создать антироссийский информационный фон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций гражданке Эстонии Бурцевой, сообщила ранее телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру. Как ранее сообщали СМИ, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд заключил ее под стражу 1 марта. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки было отклонено.

Действительно, обвинение в госизмене - это какой-то беспредел. В советское время по этой статье было вплоть до высшей меры, да и сейчас она одна из самых тяжелых, тяжелей убийства.

У нас суды гораздо гуманней, дают 5-7 лет за фейки об армии.

Как профессору Кагарлицкому, 5,5 лет. Кстати, его почему-то ни на кого не обменяли. Почему? Что он такого опасного сделал?

А.Б.