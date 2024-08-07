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Московский листок

Журналистам инкриминируют госизмену

Опубликовано 07.08.2024 в разделе комментариев 1

суд закон
Журналистам инкриминируют госизмену

Преследование эстонскими властями журналистки Светланы Бурцевой, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, является очередной "политической заказухой", чтобы создать антироссийский информационный фон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций гражданке Эстонии Бурцевой, сообщила ранее телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру. Как ранее сообщали СМИ, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд заключил ее под стражу 1 марта. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки было отклонено.

Действительно, обвинение в госизмене - это какой-то беспредел. В советское время по этой статье было вплоть до высшей меры, да и сейчас она одна из самых тяжелых, тяжелей убийства.

У нас суды гораздо гуманней, дают 5-7 лет за фейки об армии.

Как профессору Кагарлицкому, 5,5 лет. Кстати, его почему-то ни на кого не обменяли. Почему? Что он такого опасного сделал?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Кагарлицкий ни ххуя плохого даже слова не сказал.
Лапиньш написал 07.08.2024 12:57
А аот за то и посадили. А то вдруг бы сказал..
Идиот морпех и знатный двойник лесоруб. Этот идиотище сказал что вообще даде и нападать на Киев и Харьков не собирались кто чио бы не говорил. А на кой хууй пардон везли готоваые параллельно и заготовленные заранее медали ща взятие Киева и Харькова. Десант бросили в Харьков и гостомель там он и остался. Как сказали полковники военного ревю На радиоткомсомотльской правде. Шли как на парад и устав воинский не читали. Ни охранения ни разведки. И встретили их там не цветами как обещала проститутка Медведчук а пизздюлями. Нате получите. Отрицательно победили. Перегрупировались и ну бежать. Городские герои всегда идут в обход как пел знаменитый артист Ролан Быков в фильме Доктор Айболит Баранов пять минут ему дали песню петь.
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